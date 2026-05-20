В Хабаровске и Владивостоке ждут сигнала из Пекина Александр Немец

20.05.2026, 15:22

Для начала хочу привести главные тезисы интервью Липсица:

– Быстрый рост цен в РФ, в особенности цен на питание, довел до катастрофы «нижние слои» российского общества. В первую очередь, страдают и вымирают пенсионеры, которым сейчас так плохо, как не было с 1990-х годов. «Наиболее обеспеченные» среди этих нищих получают пенсию в 15 000 рублей в месяц. Остальным еще хуже. Прожить на эти деньги невозможно. Начался настоящий мор пенсионеров. Путин доволен: меньше расходов Пенсионного фонда, который сейчас работает с огромным дефицитом (еще один огромный дефицит, помимо дефицита федерального бюджета).

– В целом, политика Путина направлена на уничтожение населения РФ, на быстрое снижение его численности («Нет больше на вас денег!») – как путем «форсированного вымирания», так и путем уничтожения «всяких там лишних, ненужных» на фронте в Украине.

Россия входит в самую страшную фазу нынешнего кризиса (коллапса). И это не просто кризис, это осознанная ликвидация населения (путинским режимом). Кремль сбросил маски: люди стали балластом, а их выживание больше не входит в планы государства (точнее, криминального путинского режима).

– Стройки и банки вместе входят в общий кризис (коллапс). Инвестиции в основные фонды стремительно сокращаются. Этот процесс начался в 2025 году и резко ускорился в 2026 году. В первую очередь под ударом оказались девелоперы (строители жилья). Они не могут вернуть деньги, взятые у банков. Кризис девелоперов усугубляет кризис банков. И все вместе, включая цементную промышленность, летят в пропасть. (Все деньги захапал путинский режим и тратит их на Войну.)

– Впереди коллапс Пенсионного фонда. Чтобы продолжать регулярно выплачивать пенсии, пусть и мизерные, путинский режим, очевидно, заморозит банковские вклады населения и, для начала, чтобы спасти Пенсионный фонд, возьмет из вкладов населения до 9 триллионов рублей.

– Малый и средний бизнес (МСБ) уже на грани коллапса. 94% ресторанов в РФ работают в убыток. В сфере бензоколонок и других секторах МСБ ситуация не лучше. Можно ожидать в 2026-27 годах гибели до половины российского МСБ.

– Значительная часть крупных и средних промышленных предприятий также закроется. Это коснется и предприятий оборонки. Деградация инженерно-технических кадров сильно этому способствует. В целом падение экономики будет даже хуже ранее сделанных пессимистических прогнозов. (конец краткого изложения)

Остается прокомментировать эти пункты и сделать выводы. Для начала рассмотрим динамику потребления цемента в РФ. Приведем два сообщения.

В январе-ноябре 2025 года потребление цемента в РФ сократилось на 9,4% к январю-ноябрю 2024 года и составило 57,4 млн тонн. Производство цемента составило в этот период 55,6 миллионов тон и сократилось на 9,2%. По прогнозу, за весь 2025 год потребление цемента составит 60,5 миллиона тон и сократится на 9% против 2024 года.

В январе-феврале 2026 года потребление цемента в РФ сократилось на 25,7% против января-февраля 2025 года и составило 4,5 миллиона тон. Производство цемента упало почти на 30%. По прогнозам, потребление цемента за весь 2026 года потребление цемента сократится, по меньшей мере, на 20%.

Потребление цемента и стали в РФ падает одновременно. Это говорит о катастрофе в строительной отрасли.

Легко видеть, что потребление цемента в РФ между 2017 и 2024 годом кое-как росло, главным образом, за счет раздувания кредитных пузырей в сфере real estate. Пузыри стали сдуваться в 2025 году и явно лопнули в 2026 году. В 2026 году потребление цемента в РФ может упасть до 48 миллионов тон или того ниже.

Эти цифры, вместе с приведенными в первой части статьи цифрами о быстром падении потребления стали, подталкивают к простому выводу: ВВП РФ в 2026 году (если плюнуть на Росстат и вести расчет согласно Американской Статистической Методологии), оказался ниже или даже существенно ниже, чем ВВП РФ в 2016 году.

Дополнительным доказательством является резкое падение продаж легковушек в РФ. В 2012-2013 годах – пик развития путинского режима – продажа легковушек в РФ дошла до 3 миллионов штук в год! (И как же этому радовались западные кретины!) А в 2025 году?

Я решил погуглить со словами «vehicles sales in 2025 USA China Russia Germany Japan million». И получил «АI overview»:

«В 2025 году в Китае было продано не менее 34 миллионов легковушек, в США около 16,5 миллионов, в Японии 4,56 миллионов, в Германии около 3 миллионов, в РФ (14-е место в мировой иерархии, после Мексики и Турции) около 1,33 миллионов, на 15% ниже 2024 года».

Падение за 12 лет, между 2013 и 2025 годами, составило около 60%! Причем в 2013 году значительную часть продаж составили «люксовые модели». А в 2025 году доля «люксовых моделей» была совсем низкой. Средняя цена проданных моделей (в неизменных ценах, без диких накруток последних нескольких лет) существенно упала. Следовательно, имело место и количественное и качественное падение. А в 2026 падение продолжилось.

Я мог бы, привести, как дополнительные доказательства, скажем, данные о серьезном падении перевозок РЖД между 2020 и 2025 годом, а также данные о трехкратном росте розничных цен между 2018 и 2025 годами, в результате чего реальные доходы населения упали по меньшей мере на 30%...

Нужно ли это? И без того ясно, что в 2026 году РФ столкнулась с экономической катастрофой, которая ведет путинский режим прямехонько в 1990-е годы и к конечной гибели.

Не стану скрывать, что все это я воспринимаю с чувством глубокого удовлетворения, более того, с радостью. И не только я. Такова же реакция почти всех украинцев и почти всех европейцев.

Смею утверждать, что такова же реакция и в Пекине. Экономический коллапс и, как следствие, распад РФ открывает огромные – и заранее подготовленные – возможности для Китая на Дальнем Востоке РФ. Да, все готово. Цыденов в Улан-Удэ, Осипов в Чите, Орлов в Благовещенске, Айсен Николаев в Якутске, а также «гаулейтеры» в Хабаровске и Владивостоке ждут сигнала из Пекина.

Возможно, многое решится уже в ходе нынешнего визита Путина в Китай.

Александр Немец, kasparovru.com

