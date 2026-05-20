Дом многодетного брестчанина назвали «заброшкой» и пытаются забрать 2 20.05.2026, 15:16

Сельсовет подал в суд.

Житель Бреста под ником paaladin купил дом в деревне недалеко от областного центра. Местный сельсовет посчитал строение заброшенным и второй раз за год подал заявление в суд, чтобы его конфисковать, заметил сайт Charter97.org.

«У меня шесть детей, — пишет брестчанин. — А это значит то, что после института им нужно где-то жить. Я купил дом для детей. Сельсовет решил, что его надо отжать через суд ибо «никто не проживает», о чем я узнал случайно, так как сельсовет «не знает как со мной связаться».

Я принес в суд фотофакты нахождения меня в доме в течении года до подачи иска. Суд ушел в «ничью». Прошел год. Сельсовет угрожает мне повторным иском, якобы за год никто не появился. Хотя в той же переписке полгода назад я присылал отчетные фото, что на территории произведено мульчирование, трава выкошена, участок содержится в порядке. Сначала они потеряли мой: номер телефона, электронную почту, почтовый адрес, почтовый адрес участка о котором идет речь и не смогли известить меня о том, что подают в суд. Теперь у них образовалось слепое пятно и они не видят сообщения о том, что на участке кто-то есть и за ним следят».

По словам автора поста, его дом уже после покупки включили в список заброшенных зданий, но его об этом не уведомили.

Другие пользователи соцсети высказали предположение, что участок мог «приглянуться» кому-нибудь из чиновников.

«А не положил ли на него кто глаз часом? Имею дом, постоянно там не проживаю. Участок большой. Как-то звонит мужичок с запросом: а продайте—ка мне, но дорого не дам, и лучше вам согласиться, а то заберут у вас дом, и я за базовую его куплю. И — вуаля — из сельсовета начались звонки, что на меня жалобы поступают: некошено, не так кошено, никто не проживает и так далее», — поделился своим примером один из комментаторов.

