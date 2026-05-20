Politico: Главная угроза для Путина исходит изнутри 20.05.2026, 15:36

Отсутствие побед в Украине угрожает власти российского диктатора.

В Кремле все чаще говорят о стабильности, однако внутри российской системы нарастают признаки напряжения. Поводом для новых обсуждений стали сообщения западных СМИ о том, что Путин гораздо реже появляется на публике из-за опасений покушения или возможного заговора внутри элит, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на многочисленные прогнозы о скором кризисе власти после начала войны против Украины, Путин сохраняет контроль над системой. Однако эксперты отмечают, что внутри элит усиливается борьба за влияние. В России продолжаются громкие антикоррупционные чистки, а недавние аресты бывших заместителей экс-министра обороны Сергея Шойгу стали сигналом для всей верхушки.

По словам аналитиков, главная проблема Кремля — затянувшаяся война. Путин долго убеждал общество и элиты, что конфликт завершится быстро и Россия близка к «прорыву». Но спустя годы боевые действия продолжаются, а обещанного перелома нет.

Даже Парад Победы в этом году выглядел скромнее обычного, без масштабной демонстрации танков и новой техники. Причиной называют опасения ударов украинских дронов.

Эксперты также говорят о растущей усталости общества. Экономическое давление, ухудшение уровня жизни и постоянные атаки беспилотников усиливают тревожность внутри страны.

При этом Кремль не готов сворачивать войну. Для Путина прекращение боевых действий без заметной победы несет серьезные политические риски.

