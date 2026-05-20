20 мая 2026, среда, 17:51
ЕС обвинил режимы России и Беларуси в угрозе странам Балтии

  • 20.05.2026, 16:20
Урсула фон Дер Ляйен
Фото: DW

Урсула фон дер Ляйен заявила о прямой ответственности Москвы и Минска за дроны у восточных границ ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь «несут прямую ответственность» за беспилотники, которые все чаще попадают в воздушное пространство стран Балтии.

Об этом она написала в социальной сети X.

Фон дер Ляйен заявила, что публичные угрозы России в адрес стран Балтии «абсолютно неприемлемы».

«Пусть в этом не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена является угрозой для всего нашего Союза», – подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, которые «представляют угрозу жизни и безопасности людей на восточном фланге».

«Европа ответит сплоченностью и силой. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью мощной коллективной обороны и готовности на всех уровнях», – добавила она.

Утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявили воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. На данный момент из официальных сообщений неясно, залетел ли на территорию Литвы предполагаемый беспилотник, ставший причиной объявления тревоги.

Вприграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

