20 мая 2026, среда, 17:52
США ответили на ядерные учения Кремля пуском ракеты

  • 20.05.2026, 16:36
  • 2,714
Она способна долететь до Москвы.

США провели успешный тестовый пуск достающей до Москвы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III после того, как Россия начала крупнейшие в новейшей истории страны ядерные учения. Как сообщили американские ВВС, ракета была запущена 20 мая с базы Ванденберг в Калифорнии и преодолела около 6,8 тыс. км.

Максимальная дальность Minuteman III составляет 13 тыс. км, что позволяет ей поражать цели на любом континенте. В ВВС США сообщили, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты был частью комплексной проверки как самой системы, так и подготовки персонала, обслуживающего американские ядерные силы.

Военные специалисты отслеживали траекторию полёта, оценивая работу двигателей, системы наведения и боевого блока в условиях экстремальных нагрузок. По словам командующего глобальными ударами ВВС США Стивен Дэвис, испытания подтвердили боеготовность стратегических сил страны и исправность всех ключевых компонентов ракеты LGM-30 Minuteman III.

Испытательный запуск состоялся на следующий день после начала в Россия трёхдневных учений по отработке ядерного удара «в условиях угрозы агрессии».

Как сообщили в Минобороны РФ, в манёврах задействованы более 64 тысяч военнослужащих и свыше 7,8 тысячи единиц техники, включая стратегические подводные лодки, ракетные комплексы и авиацию. В рамках учений российские военные планируют провести пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории страны.

