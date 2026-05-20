Юрий Федоров: Белорусы отказываются воевать на стороне России 1 20.05.2026, 17:12

Вторжение в Украину закончится разгромом армии Лукашенко.

В течение последней недели появились сообщения о начале военных учений в Беларуси с использованием ядерного оружия. Кроме того, ряд украинских политиков и военных заявили об угрозе нового вторжения с территории нашей страны. О том, возможно ли это, рассказал военный эксперт и аналитик Юрий Федоров в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show. Сайт Charter97.org приводит фрагмент интервью:

— Давайте разделим два момента, — говорит Юрий Федоров. — Первый. Эти учения, где белорусские военные и их российские коллеги учатся использовать ядерные боеприпасы в боевой обстановке. Что это значит — не совсем понятно, потому что боевой обстановки нет, но она имитируется.

Второй момент — появившиеся в последнее время сообщения о том, что Беларусь вроде бы собирается напасть на Украину.

Это два разных сюжета. Первому я бы не стал придавать особое значение просто потому, что военные всегда регулярно учатся применять те или иные виды вооружений. Это одна из их задач.

В Беларуси, насколько можно доверять этим сообщениям, развернут дивизион «Искандеров» с ядерными боеприпасами и 10 самолетов-носителей ядерных гравитационных бомб. Но все эти боеприпасы находятся под российским контролем и могут использоваться только с разрешения Кремля. Без этого даже технически белорусские военные не имеют доступа к этим боеприпасам и не могут их использовать. Тем не менее, какие-то учения проходят каждый год, как, кстати говоря, и в НАТО.

Я так понимаю, что просто вот этот самый «Искандер», пусковые установки на колесном ходу перебрасываются в какой-то район, где раньше их не видели. Обычно такие районы, конечно, плановые и заранее отобранные, но просто там эти пусковые установки до последнего времени не появлялись, чтобы не демаскировать возможные места запуска. Проводят учения, непонятно только одно для меня: достают ли из хранилищ действительно ядерные боеприпасы или работают с какими-то имитаторами.

Скорее всего, работают с имитаторами, просто есть некие устройства, которые внешне похожи на ядерные боеприпасы и с ними проводят учения.

Второй сюжет — это вопрос о том, может ли Беларусь напасть на Украину. Где-то, наверное, дня четыре, может быть, пять назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что, по данным его разведки, Москва добивается от Минска того, чтобы белорусские вооруженные силы приняли бы прямое участие в войне против Украины, то есть напали бы на Украину.

Нужно понимать, что одно дело, когда речь идет о намерениях и желаниях Кремля, это желание вполне понятно, у РФ не хватает собственных сил и очень хочется, чтобы белорусская армия приняла участие в войне. Лукашенко, как я понимаю, этого совершенно не хочется, он прекрасно понимает, что попытка вторгнуться в Украину будет означать разгром белорусской армии. Помимо всего прочего северная граница Украины достаточно сильно укреплена, все дороги простреливаются либо заминированы. Белорусские войска, если они решатся вторгнуться, могут двигаться только по определенным дорогам, которые уже хорошо пристреляны.

Разгром белорусской армии может очень дорого обойтись самому Лукашенко, потому что в Беларуси никто не горит желанием участвовать в войне на стороне России. Это тоже достаточно хорошо известно. Сам Лукашенко ищет возможности договориться о чем-то с Трампом, и Трамп якобы даже приглашал его посетить его поместье во Флориде, но вроде бы Кремль не позволил Лукашенко туда отправиться.

