В небе над Беларусью сняли редкое атмосферное явление 20.05.2026, 16:51

Спрайты появились во время мощного грозового фронта.

Грозовой фронт, образовавшийся 19 мая над восточной частью Беларуси, принес с собой красивое и довольно редкое атмосферное явление — спрайты. Это необычные молнии, увидеть которые невооруженным глазом очень трудно. Однако запечатлеть явление смогли камеры Белорусской метеорной сети, пишет Onlíner.

Красные спрайты — это огромные, но неяркие электрические вспышки продолжительностью от 1 до 200 миллисекунд, которые возникают над активной грозовой системой. По словам Александра Микулича, заведующего Минским планетарием, обычно спрайты возникают во время больших грозовых фронтов.

«Их видимость значительно хуже, чем обычных молний. По сути, это молнии, которые возникают высоко в мезосфере (50—130 км) над облаками и бьют вверх, длятся доли секунд, и у них слабое свечение. Зафиксировать их можно фотографически или на видео», — пояснил специалист.

Вот снимки, сделанные под Молодечно.

По словам Александра, ученые совсем недавно начали понимать механизм возникновения спрайтов, и это открывает путь к осмыслению более глубоких процессов, происходящих в атмосфере Земли.

Эти фото были сделаны с камер, находящихся в Минске.

Кроме того, Александр поделился прошлогодними снимками, когда удалось зафиксировать еще более впечатляющие красные спрайты в белорусском небе над Полесьем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com