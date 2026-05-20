Samsung и Google представили умные очки с искусственным интеллектом 2 20.05.2026, 17:01

Раскрыты главные возможности новинки.

Ожидается, что умные очки, созданные в партнерстве с модными брендами, появятся в продаже осенью 2026 года. Известна примерная цена.

Samsung и Google официально представили новые умные очки на конференции Google I/O 2026. Они созданы в партнерстве с модными брендами Gentle Monster и Warby Parker. Очки, работающие на базе ИИ Gemini, предлагают навигацию без использования рук, перевод в реальном времени, сводки уведомлений и фотосъемку. Они поступят в продажу этой осенью, пишет Android Headlines .

Компании Samsung и Google официально представили свои новые умные очки: впервые были показаны две модели, созданные в партнерстве с модными брендами очков Gentle Monster и Warby Parker.

Samsung намекала на то, что эти устройства появятся в 2026 году еще в октябре прошлого года. Затем в начале этого года выпуск новых умных очков был официально подтвержден.

Эти очки разработаны как дополнение к вашему смартфону, а не как его замена. Это голосовой помощник с искусственным интеллектом Gemini, работающий в режиме реального времени, встроенный прямо в оправу очков.

Что умеют умные очки от Samsung и Google?

ИИ Gemini берет на себя основную работу. Вы можете попросить его помочь с навигацией, получить персонализированные предложения, например, найти ближайшую кофейню, или даже сделать заказ на вынос и все это с помощью голоса.

Уведомления суммируются, и вы можете добавлять события из календаря без помощи рук. Также присутствует функция перевода в режиме реального времени. Звук перевода соответствует голосу говорящего, а также есть возможность перевода текста, на который вы в данный момент смотрите. Также можно делать фотографии, не доставая смартфон.

Два модных бренда привносят свой собственный стиль в умные очки. Gentle Monster делает ставку на смелый и модный подход, называя его «новаторской, но изысканной эстетикой», в то время как Warby Parker придерживается чистого и вневременного стиля, ориентируясь на повседневное использование очков.

Meta уже некоторое время доминирует на рынке умных очков с Ray-Ban, и у них есть серьезное преимущество. Но у Samsung и Google есть то, чего нет у Meta и это ИИ Gemini.

Умные очки от Samsung и Google: цена

Пока что официально не объявлено о том, скоь о будут стоить умные очки. Ранее ходили слухи, что их цена будет в диапазоне от 379 до 499 долларов. Это примерно от 16 700 до 22 000 гривен. Учитывая, что первая коллекция умных очков должна поступить в продажу уже осенью, вероятно, более подробная информация о цене появится в ближайшие месяцы.

