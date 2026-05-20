«Все изменилось буквально в последние месяцы» 20.05.2026, 17:47

1,210

Киев методично наращивает дальность и точность ударов по российской инфраструктуре.

Украина продолжает наращивать эффективность применения беспилотников, нанося все более глубокие и скоординированные удары по ключевой инфраструктуре России, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из последних операций стал масштабный налет на Москву, в ходе которого были поражены цели в столичном регионе, включая нефтеперерабатывающий завод. По данным источников, работа объекта была временно остановлена. Эти атаки стали частью более широкой кампании, демонстрирующей рост возможностей Киева в сфере дроновой войны.

В последние месяцы украинские беспилотники все чаще поражают стратегические объекты, включая нефтяные терминалы, склады и логистические узлы, что создает давление на российскую экономику и военную систему снабжения. Одновременно усиливаются атаки по ближним и средним зонам, критически важным для снабжения российских войск.

Украинское руководство заявляет о приоритете развития так называемых средних ударов — операций в радиусе до 200 километров от линии фронта. Они направлены на разрушение логистики, систем ПВО и командных пунктов, а также на открытие коридоров для более дальних ударов.

По словам представителей Киева, производство и закупки таких систем резко выросли, а новые технологии, включая ИИ-навигацию и спутниковую связь, повышают точность ударов.

Аналитики отмечают, что интенсивность украинских атак уже замедляет наступательные возможности России и заставляет перераспределять ресурсы на защиту собственной территории.

Хотя исход войны трудно предсказать, эксперты признают, что Украина удерживает инициативу в дроновом противостоянии, постепенно расширяя радиус поражения и усложняя для России ведение боевых действий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com