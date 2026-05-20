20 мая 2026, среда, 19:36
  • 20.05.2026, 18:07
Психологи объяснили, какие запахи делают людей счастливее
Лаванда и корица оказались полезны для психики.

Специалисты по психологии и восприятию окружающей среды рассказали, что запахи в доме способны напрямую влиять на настроение, уровень тревожности и даже продуктивность человека, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экспертов, после закрытия окон и включения кондиционеров или отопления воздух в помещениях быстро становится менее свежим. Именно поэтому многие начинают использовать ароматические свечи, диффузоры и освежители воздуха.

Исследования показывают, что приятные запахи улучшают настроение, помогают людям легче решать проблемы, повышают креативность и делают общение более комфортным.

Особенно положительно люди по всему миру реагируют на цветочные ароматы. Лаванда считается одним из самых эффективных запахов для расслабления — ученые связывают ее с уменьшением стресса и ростом доверия между людьми.

Цитрусовые ароматы, особенно апельсин и грейпфрут, помогают снизить тревожность и повысить бодрость. Розмарин и мята улучшают концентрацию, а запах лимона может положительно влиять на рабочую эффективность.

Отдельное внимание исследователи уделили корице. Запах выпечки с корицей, по данным ученых, способен стимулировать творческое мышление.

Эксперты советуют не перебарщивать с ароматами: запах должен быть легким и едва заметным, иначе эффект может стать обратным.

