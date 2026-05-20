Нескольких польских священников и монахов высылают из Беларуси 20.05.2026, 18:20

Монах-францисканец Лех Баханек из Ивенца

Фото: catholicnews.by

Все они уже много лет работают в нашей стране.

Нескольким католическим священникам и монахам власти отказали в продлении разрешения на дальнейшее служение в Беларуси, сообщает «Хрысціянская візія». Все они имеют польское гражданство.

Не согласованы на служение:

настоятель прихода Святого Алексея в Ивенце монах-францисканец Лех Баханек;

декан Столбцовского деканата, настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Налибоках ксендз-каноник Марьян Шершень;

декан Мядельского деканата, настоятель прихода Святого Николая, епископа в Свире ксендз-каноник Богуслав Маджеевский;

настоятель прихода Святого Андрея Апостола в Нарочи отец Павел Лялита;

настоятель прихода Святого Франциска в Солигорске отец Собеслав Тамала;

монах-капуцин, который последний год служил в приходе Святого Казимира в Молодечно, брат Войцех Врублевский.

Как отмечается, все они уже много лет работают в Беларуси, один из них, отец Лех Баханек, — более 25 лет. Он приехал в Ивенец в 2000 году и с тех пор реализовал много проектов по работе с молодежью, в том числе основал «Музыкальную мастерскую».

Отцу Леху уже не продлевали разрешение на служение в 2016 году. Однако после резонанса власти изменили это решение.

Ранее стало известно об отказе в разрешении на дальнейшее служение трем польским священникам в Витебской епархии, а до этого — двум священникам в Пинской епархии.

