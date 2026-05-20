Нескольких польских священников и монахов высылают из Беларуси
- 20.05.2026, 18:20
Все они уже много лет работают в нашей стране.
Нескольким католическим священникам и монахам власти отказали в продлении разрешения на дальнейшее служение в Беларуси, сообщает «Хрысціянская візія». Все они имеют польское гражданство.
Не согласованы на служение:
настоятель прихода Святого Алексея в Ивенце монах-францисканец Лех Баханек;
декан Столбцовского деканата, настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Налибоках ксендз-каноник Марьян Шершень;
декан Мядельского деканата, настоятель прихода Святого Николая, епископа в Свире ксендз-каноник Богуслав Маджеевский;
настоятель прихода Святого Андрея Апостола в Нарочи отец Павел Лялита;
настоятель прихода Святого Франциска в Солигорске отец Собеслав Тамала;
монах-капуцин, который последний год служил в приходе Святого Казимира в Молодечно, брат Войцех Врублевский.
Как отмечается, все они уже много лет работают в Беларуси, один из них, отец Лех Баханек, — более 25 лет. Он приехал в Ивенец в 2000 году и с тех пор реализовал много проектов по работе с молодежью, в том числе основал «Музыкальную мастерскую».
Отцу Леху уже не продлевали разрешение на служение в 2016 году. Однако после резонанса власти изменили это решение.
Ранее стало известно об отказе в разрешении на дальнейшее служение трем польским священникам в Витебской епархии, а до этого — двум священникам в Пинской епархии.