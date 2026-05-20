Еврокомиссар Домбровскис подписал меморандум о кредите Украине на €90 млрд 1 20.05.2026, 18:50

Валдис Домбровскис

Фото: APA

Первый транш ожидается в июне.

Валдис Домбровскис, европейский комиссар по вопросам экономики, в среду, 20 мая, подписал меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи Украине на сумму €8,35 млрд в рамках €90 млрд займа ЕС.

Об этом еврокомиссар сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Подписав меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи в форме кредита Украине, готовимся в июне осуществить первый платеж. Эта поддержка и связанные с ней реформы укрепят украинскую экономику, будут способствовать росту доходов государства, а также борьбе с коррупцией. Теперь парламент Украины должен утвердить эти реформы, которые являются существенными для интеграции Украины в ЕС», — отметил он.

Пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что в Меморандуме о взаимопонимании определены основные параметры поддержки в виде многосторонней финансовой помощи, в частности ориентировочный размер траншей и условия, которые необходимо выполнить для их предоставления.

Как говорится в пресс-релизе, к ним относятся постоянное соблюдение Украиной эффективных демократических механизмов, верховенства права, борьбы с коррупцией и прав человека.

Кроме того, в документе определены политические условия, которые должен выполнить Киев перед предоставлением каждого транша финансовой помощи.

«В соответствии с Регламентом о кредите в поддержку Украины, политические условия имеют сильный фискальный фокус и построены вокруг трех основных направлений: мобилизация доходов, эффективность государственных расходов и системы управления государственными финансами. Условия для первого транша включают меры во всех трех направлениях, в частности шаги по налогообложению доходов, полученных через цифровые платформы, разработку отраслевых стратегий для государственных инвестиций и обновление Таможенного кодекса Украины», — говорится в пресс-релизе.

