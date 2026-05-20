Трамп пошутил, что может стать премьер-министром Израиля

Трамп пошутил, что может стать премьер-министром Израиля2
- 20.05.2026, 19:06
Президент США заявил о своей огромной популярности в стране.
Президент США Дональд Трамп завил о своей огромной популярности в Израиле.
Говоря о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, он отметил, что того недооценивают в стране, как главу правительства военного периода
Трамп также указал журналистам, что получил результат опроса, которий показал его высокую популярности среди израильтян
«Моя поддержка в Израиле составляет 99 %, так что, может быть, когда я закончу [быть президентом США], выдвину свою кандидатуру на пост премьер-министра Израиля», – добавил он.
NEW: President Trump jokes that he could run for Prime Minister of Israel after his current term since he's so well-liked there.— Fox News (@FoxNews) May 20, 2026
"Maybe after I do this I'll go to Israel and run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%." pic.twitter.com/eN2PIVnOVE