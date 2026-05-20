20 мая 2026, среда, 19:37
Трамп пошутил, что может стать премьер-министром Израиля

  • 20.05.2026, 19:06
Трамп пошутил, что может стать премьер-министром Израиля
Дональд Трамп
Фото: скриншот

Президент США заявил о своей огромной популярности в стране.

Президент США Дональд Трамп завил о своей огромной популярности в Израиле.

Говоря о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, он отметил, что того недооценивают в стране, как главу правительства военного периода

Трамп также указал журналистам, что получил результат опроса, которий показал его высокую популярности среди израильтян

«Моя поддержка в Израиле составляет 99 %, так что, может быть, когда я закончу [быть президентом США], выдвину свою кандидатуру на пост премьер-министра Израиля», – добавил он.

