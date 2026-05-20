Google обновила поисковую строку впервые так радикально за 25 лет 20.05.2026, 19:53

2,588

Что изменится.

Google объявила о самом крупном обновлении поисковой строки за 25 лет. Теперь Поиск становится не просто местом, куда вводят запрос, а AI-средой с агентами, мультимодальным вводом, персональным контекстом и встроенным кодингом.

Новинки представили 19 мая на I/O. Главная идея: пользователь больше не должен подбирать идеальные ключевые слова. Можно описать задачу обычным языком, добавить картинку, файл, видео или вкладки Chrome, а Поиск должен понять намерение, уточнить запрос, найти данные и помочь перейти к действию.

Google называет новую строку «intelligent AI-powered Search box» – интеллектуальным поисковым полем на базе ИИ. Она будет динамически расширяться, чтобы человек мог не втискивать мысль в короткую фразу, а подробно описать, что ему нужно.

Вместо обычного автодополнения появятся AI-подсказки, которые помогают сформулировать вопрос. Новая строка начнет появляться во всех странах и на всех языках, где доступен AI Mode.

С 19 мая базовой моделью в AI Mode становится Gemini 3.5 Flash. Google описывает ее как новую Flash-модель с высокой производительностью для агентов и кодинга.

По данным компании, за год после запуска AI Mode превысил 1 млрд пользователей в месяц, а количество запросов в этом режиме более чем удваивается каждый квартал. В прошлом квартале общий объем поисковых запросов достиг исторического максимума.

Пользователь сможет задавать уточняющие вопросы прямо из AI Overview и переходить в разговор с AI Mode без потери контекста.

Например, если человек разбирается в сложной теме, ему не придется каждый раз заново формулировать запрос. Поиск будет помнить, о чем шла речь, и подбирать более релевантные ссылки и материалы по мере углубления в тему.

Одна из главных новинок – Search agents. Пользователь сможет создавать и настраивать несколько AI-агентов прямо в Поиске.

Сначала появятся информационные агенты. Они будут работать в фоне и отслеживать изменения по конкретному запросу: в интернете, блогах, новостях, соцпостах, а также в свежих данных Google о финансах, покупках и спорте.

Пример Google – поиск квартиры. Пользователь подробно описывает требования, а агент постоянно проверяет новые объявления и сообщает, когда появляется подходящий вариант. Другой пример – кроссовочные коллаборации любимых спортсменов: агент уведомит о новом релизе.

Информационные агенты первыми получат подписчики Google AI Pro и Ultra. Запуск заявлен на лето.

Google расширяет агентские функции бронирования. Поиск сможет помогать с локальными услугами и развлечениями: например, найти отдельную комнату для караоке на шесть человек в пятницу вечером, где поздно подают еду.

Он соберет актуальные цены и доступность, а затем даст прямые ссылки для завершения бронирования. Для отдельных категорий – ремонт дома, бьюти-услуги, уход за животными – пользователь сможет попросить Google позвонить компаниям от его имени. Эти функции появятся в США летом.

Google также переносит возможности Antigravity и Gemini 3.5 Flash в Поиск. Он сможет не только отвечать текстом, но и создавать нужный формат: таблицу, график, симуляцию, визуальный инструмент или интерактивный интерфейс.

Например, для объяснения астрофизики Поиск сможет собрать визуализацию, а для механизма часов – показать, как он работает. Эти возможности будут доступны всем пользователям этим летом бесплатно.

Позже Поиск сможет создавать кастомные дашборды и трекеры для повторяющихся задач: планирования свадьбы, переезда или тренировок. Такие мини-приложения сначала появятся у подписчиков Google AI Pro и Ultra в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com