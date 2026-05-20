закрыть
20 мая 2026, среда, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мадяр подтвердил ликвидацию 65 курсантов российского полка спецназа «Север-Ахмат» в Донецкой области

3
  • 20.05.2026, 20:22
  • 2,878
Мадяр подтвердил ликвидацию 65 курсантов российского полка спецназа «Север-Ахмат» в Донецкой области

Украинские воины тщательно готовили операцию.

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по центру подготовки пилотов БпЛА РФ и ликвидировали 65 курсантов полка спецназначения «Север-Ахмат» вместе с начальником центра подготовки в Снежном Донецкой области.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) в среду, 20 мая, сообщил, что удалось подтвердить ликвидацию 65 курсантов и начальника «школы» — подполковника с позывным Бурый, доктора Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Количество санитарных потерь врага уточняется.

По словам Мадяра, операцию «Снег Ахмата» тщательно готовил и координировал Центр глубинного поражения СБС вместе с разведкой подразделения 1 отдельного центра беспилотных систем СБС и СБУ.

Удар по учебно-производственному комплексу и пункту дислокации 78 полка был нанесен в ночь на 20 мая дронами middle strike с боевой частью в 100 кг. В основном двухэтажном комплексе площадью 2484 кв.м оккупанты занимались сборкой БпЛА и БЧ, там же располагался личный состав.

«Имеющийся в подвальных помещениях запас БК добавил незабываемых впечатлений находящимся на объекте червям. Таких центров подготовки российской академии ракетных и арт наук на ТОТ развернуто три. Осталось два. Пока», — отметил Мадяр.

В Силах беспилотных систем уточнили, что пораженный центр подготовки и цех по сборке БпЛА был основан и финансировался Российской академией ракетных и артиллерийских наук. Украинские дроны поразили помещение, где оккупанты производили боекомплект и БпЛА и одно из помещений поблизости — ремонтную базу, куда перед этим привезли четыре бронеавтомобиля Тигр. Все четыре были уничтожены.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран