В Томской области РФ школьникам запретили одежду с надписями на иностранных языках 7 20.05.2026, 20:10

1,816

Фото: kidvicious.co.uk

Причина удивляет.

Школы в городе Кедровый и селе Моряковский Затон Томской области запретили ученикам посещать занятия в одежде с надписями на иностранных языках, сообщает «НеМосква». Руководство учреждений сослалось на распоряжение регионального департамента образования об усилении мер по профилактике «радикализации среди детей и молодежи». В приказе школы в Кедровом уточняется, что запрет введен «в целях противодействия пропаганде противоправного поведения» и «асоциальных идей». Исключение сделано для надписей, которые «являются названием зарегистрированного бренда и не содержат запрещенную на территории России информацию».

Ранее в ряде российских регионов, включая Рязанскую, Ярославскую и Тамбовскую области, выпускникам школ запретили исполнять прощальный вальс под иностранные композиции, сославшись на требования закона о защите русского языка. «Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — пояснили в органах минобразования. В прошлом году президент Владимир Путин потребовал активнее бороться с иностранными словами, чтобы «защитить» русскую речь, отметив, что они «засоряют и коверкают наш язык». Глава государства также подчеркнул, что «в общественном пространстве» следует использовать исключительно кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com