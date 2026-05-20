20 мая 2026, среда, 21:17
В Томской области РФ школьникам запретили одежду с надписями на иностранных языках

  • 20.05.2026, 20:10
Фото: kidvicious.co.uk

Причина удивляет.

Школы в городе Кедровый и селе Моряковский Затон Томской области запретили ученикам посещать занятия в одежде с надписями на иностранных языках, сообщает «НеМосква». Руководство учреждений сослалось на распоряжение регионального департамента образования об усилении мер по профилактике «радикализации среди детей и молодежи». В приказе школы в Кедровом уточняется, что запрет введен «в целях противодействия пропаганде противоправного поведения» и «асоциальных идей». Исключение сделано для надписей, которые «являются названием зарегистрированного бренда и не содержат запрещенную на территории России информацию».

Ранее в ряде российских регионов, включая Рязанскую, Ярославскую и Тамбовскую области, выпускникам школ запретили исполнять прощальный вальс под иностранные композиции, сославшись на требования закона о защите русского языка. «Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — пояснили в органах минобразования. В прошлом году президент Владимир Путин потребовал активнее бороться с иностранными словами, чтобы «защитить» русскую речь, отметив, что они «засоряют и коверкают наш язык». Глава государства также подчеркнул, что «в общественном пространстве» следует использовать исключительно кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов.

