В США работают над дешевой ракетой для комплексов Patriot 20.05.2026, 19:56

Фото: The War Zone

Сколько будет стоить.

Армия США давит на оборонных подрядчиков, чтобы они предложили предложения по новой ракете-перехватчику для зенитно-ракетной системы Patriot стоимостью менее 1 млн долларов.

Об этом сообщает The War Zone.

Отмечается, что новая ракета должна стоить примерно в пять раз меньше перехватчиков Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement текущего поколения.

Более дешевая альтернатива улучшит соотношение стоимости перехвата к цене ракет комплексов Patriot, особенно против угроз низшего уровня, таких как беспилотники и крылатые ракеты.

Новую ракету также можно было бы производить в больших масштабах, что должно помочь решить проблемы с запасами и цепочками поставок.

«Мы проводим очень агрессивный конкурс на разработку низкостоимостных ракет-перехватчиков (LCI) и ракетных подсистем», - заявил генерал-майор армии Фрэнк Лозано, исполнительный директор по закупкам армии США.

В самом объявлении о тендере целевая цена в 1 млн долларов за единицу распределяется на четыре группы компонентов, каждая из которых должна стоить не более 250 тысяч долларов. Это недорогой перехватчик с системой управления огнем, ракетный двигатель, головка самонаведения, а также система управления огнем и наведения полета.

Сообщается, что новая недорогая ракета ПВО предназначена не заменить, а дополнить существующие варианты системы Patriot. В то же время не все угрозы требуют чего-то вроде PAC-3 MSE.

