В Бобруйске многодетная мать проиграла в казино полмиллиона 20.05.2026, 19:21

Деньги она похитила на работе.

В Бобруйске осудили многодетную мать, которая работала в обменном пункте банка. Женщина похитила из кассы более 520 тыс. и все проиграла в онлайн-казино.

Подробности уголовного дела рассказали в Генпрокуратуре.

Тратить деньги на азартные игры женщина начала еще в декабре 2023 года. Об онлайн-казино работница банка узнала от своего сына.

Мать зарегистрировалась на сайте и начала играть. Сначала проигрывала лишь свои деньги, но азарт затянул.

Чтобы найти средства на свое «хобби», женщина использовала служебное положение. В пачки с деньгами вместо купюр она вкладывала фрагменты бумаги и картона, а настоящие банкноты забирала.

Хищения продолжались с декабря 2023 года по январь 2026-го. За это время она похитила и проиграла свыше 520 тыс.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что бобруйчанка страдала «психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм» (лудоманией). Однако это не освободило ее от уголовной ответственности.

Суд признал женщину виновной в присвоении денег в особо крупном размере. Назначено наказание – пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана выплатить 200 базовых величин (9 тыс.) штрафа.

Ей также запрещено в течение пяти лет занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com