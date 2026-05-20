В Бобруйске многодетная мать проиграла в казино полмиллиона
- 20.05.2026, 19:21
Деньги она похитила на работе.
В Бобруйске осудили многодетную мать, которая работала в обменном пункте банка. Женщина похитила из кассы более 520 тыс. и все проиграла в онлайн-казино.
Подробности уголовного дела рассказали в Генпрокуратуре.
Тратить деньги на азартные игры женщина начала еще в декабре 2023 года. Об онлайн-казино работница банка узнала от своего сына.
Мать зарегистрировалась на сайте и начала играть. Сначала проигрывала лишь свои деньги, но азарт затянул.
Чтобы найти средства на свое «хобби», женщина использовала служебное положение. В пачки с деньгами вместо купюр она вкладывала фрагменты бумаги и картона, а настоящие банкноты забирала.
Хищения продолжались с декабря 2023 года по январь 2026-го. За это время она похитила и проиграла свыше 520 тыс.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что бобруйчанка страдала «психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм» (лудоманией). Однако это не освободило ее от уголовной ответственности.
Суд признал женщину виновной в присвоении денег в особо крупном размере. Назначено наказание – пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана выплатить 200 базовых величин (9 тыс.) штрафа.
Ей также запрещено в течение пяти лет занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.