20 мая 2026, среда, 21:16
В Польше трое задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ

  • 20.05.2026, 19:37
  • 1,326
Они действовали по заданию куратора, близкого к ФСБ.

В Польше троих граждан страны задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в среду, 20 мая, сообщает польское Агентство внутренней безопасности.

Как отмечает ведомство, задержанные граждане Польши действовали в интересах иностранной спецслужбы и передавали ей информацию. Их подозревают в изготовлении и распространении пропагандистских и дезинформационных материалов, подготовке к саботажу и подрывной деятельности, а также распространении символов в поддержку российской военной агрессии.

Агентство внутренней безопасности Польши также отмечает, что располагает доказательствами причастности задержанных к сбору средств на закупку оборудования для российской армии.

Ведомство также утверждает, что задержанные граждане Польше прошли обучение диверсионным и подрывным задачам, включая тактику ведения боевых действий. По данным польских спецслужб, они действовали по поручению гражданина России, связанного с ФСБ.

В частности, с его подачи группа задержанных занималась сбором разведывательной информации, включая местоположение войск НАТО в Польше. Имя российского куратора не называется. Российская сторона пока никак не комментировала заявление Агентства внутренней безопасности Польши.

Как заявил министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк, задержанные - мужчины в возрасте от 48 до 62 лет. Их отправили под стражу на три месяца.

