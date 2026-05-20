Куда следует самый длинный автобусный маршрут из Беларуси
- 20.05.2026, 20:25
- 1,862
В пути 30 часов.
Многие выбирают для поездок автобусы вместо поездов и самолетов, потому что так дешевле. О самых длинных маршрутах из нашей страны, рассказал перевозчик «Атлас».
Но сначала определимся с самым коротким. Это рейс Гродно – Белосток. По прямой между городами всего около 60 км, но автобусы следуют через пункт пропуска «Берестовица», поэтому дистанция увеличивается почти вдвое – до 125 км.
Рекордсменом стал сезонный рейс из Минска в Анапу. Автобусу надо проехать около 2000 км, чтобы добраться до Черного моря. А пассажирам придется провести в пути более 30 часов.
Впрочем, ехать до конечной необязательно. По пути есть Ростов-на-Дону, а также курортные Геленджик и Кабардинка.
Ситуация на границе Беларуси и ЕС в последние месяцы стабильна, поэтому перевозчики расширяют сеть маршрутов на запад.
В этом направлением лидерство принадлежит автобусу из Гомеля в Кельн – 1800 км. На втором месте маршрут из Могилева в Прагу – 1400 км.
Для этих сторон света самые крайние точки расположились в России. На севере – Санкт-Петербург. Поездка в город на Неве из Гомеля составится более 15 часов, и преодолеет автобус более 950 км.
Но абсолютный рекорд у составного маршрута, который идет из Барановичей через Минск, Витебск и Псков. Эти остановки увеличивают путь до Питера примерно до 1000 км.
Если ехать прямо на восток, то можно добраться до Краснодара. Из Мозыря ехать в этот город придется более 1800 км с остановками в Курске и Воронеже.
А в поездках по Беларуси рекорд принадлежал автобусу из Гродно в Гомель – 700 км. Однако направление пришлось закрыть – не пользовалось спросом. Сейчас рекорд держит рейс из Гомеля в Витебск с расстоянием всего 350 км.