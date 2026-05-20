закрыть
20 мая 2026, среда, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стармер в парламенте поздравил «Арсенал» с победой в чемпионате Англии

  • 20.05.2026, 20:48
Стармер в парламенте поздравил «Арсенал» с победой в чемпионате Англии
Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании является болельщиком лондонского клуба.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления в парламенте поздравил лондонский «Арсенал» с победой в чемпионате Англии, сообщает The Independent.

«Позвольте мне поздравить Хосепа Гвардиолу с его успехами в «Манчестер Сити», — сказал он. — И раз уж я затронул эту тему, то хотел бы поздравить футбольный клуб «Арсенал» с победой в Премьер-лиге».

Стармер является болельщиком лондонского «Арсенала». Daily Express писала, что он владеет абонементом на стадион «Эмирейтс» в Лондоне с момента его открытия в 2006 году. После назначения на пост премьер-министра (в 2024 году) по соображениям безопасности Стармер стал смотреть матчи из VIP-ложи, которую ему предоставил клуб. После оформления титула «Арсеналом» политик написал в соцсети Х: «22 долгих года для «Арсенала». Но наконец-то мы вернулись туда, где наше место. Чемпионы!»

19 мая «Арсенал» досрочно оформил чемпионский титул после ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1). В последний раз воманда завоевывала титул в сезоне 2003/04, пройдя весь чемпионат без единого поражения (26 побед и 12 ничьих в 38 матчах). «Арсенал» в 14-й раз стал чемпионом Англии и по этому показателю уступает только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю» (20 титулов). Команда также вышла в финал Лиги чемпионов, где 30 мая сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран