Стармер в парламенте поздравил «Арсенал» с победой в чемпионате Англии 20.05.2026, 20:48

Премьер-министр Великобритании является болельщиком лондонского клуба.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе выступления в парламенте поздравил лондонский «Арсенал» с победой в чемпионате Англии, сообщает The Independent.

«Позвольте мне поздравить Хосепа Гвардиолу с его успехами в «Манчестер Сити», — сказал он. — И раз уж я затронул эту тему, то хотел бы поздравить футбольный клуб «Арсенал» с победой в Премьер-лиге».

Стармер является болельщиком лондонского «Арсенала». Daily Express писала, что он владеет абонементом на стадион «Эмирейтс» в Лондоне с момента его открытия в 2006 году. После назначения на пост премьер-министра (в 2024 году) по соображениям безопасности Стармер стал смотреть матчи из VIP-ложи, которую ему предоставил клуб. После оформления титула «Арсеналом» политик написал в соцсети Х: «22 долгих года для «Арсенала». Но наконец-то мы вернулись туда, где наше место. Чемпионы!»

19 мая «Арсенал» досрочно оформил чемпионский титул после ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1). В последний раз воманда завоевывала титул в сезоне 2003/04, пройдя весь чемпионат без единого поражения (26 побед и 12 ничьих в 38 матчах). «Арсенал» в 14-й раз стал чемпионом Англии и по этому показателю уступает только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю» (20 титулов). Команда также вышла в финал Лиги чемпионов, где 30 мая сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».

