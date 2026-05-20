Белоруска удивила корзиной странных грибов 3 20.05.2026, 21:20

2,300

Съедобные ли они?

Белорусы в мае начали собирать такие грибы, как трутовик серно-желтый. Он растет на деревьях. Блогер, которая рассказывает о грибах, показала, как набрала таких целую корзину.

Женщина поделилась, что по вкусу они очень похожи на курицу, но есть нюанс.

Тиктокерша объяснила, что важно собирать «только молодые грибочки».

В целом такие трутовики имеют ярко-желтый или оранжевый цвет и характерную форму, напоминающую полку или воронку.

Пользователи начали активно комментировать видео. Многие не признают эти грибы и не стали бы их есть. Вот лишь некоторые комментарии:

«Что за пена монтажная?»

«Хоть и живу в Беларуси, но впервые вижу это??»

«А это что, можно есть? Я бы не стала рисковать»

«Только набрал их вчера. В Нидерландах второе название – древесный цыпленок»

«И что вы эти трутовики едите? У нас их вдоль реки по вербам полно, я их называю древесными мозгами».

Так можно ли есть эти грибы? Они считаются условно съедобными. Молодые и свежие могут быть даже вкусными. Однако у зрелых появляются жесткая текстура и горьковатый вкус.

Кроме того, у некоторых людей трутовик может вызывать аллергические реакции или расстройства пищеварения.

