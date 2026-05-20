Белоруска удивила корзиной странных грибов

Белоруска удивила корзиной странных грибов3
- 20.05.2026, 21:20
Съедобные ли они?
Белорусы в мае начали собирать такие грибы, как трутовик серно-желтый. Он растет на деревьях. Блогер, которая рассказывает о грибах, показала, как набрала таких целую корзину.
Женщина поделилась, что по вкусу они очень похожи на курицу, но есть нюанс.
Тиктокерша объяснила, что важно собирать «только молодые грибочки».
В целом такие трутовики имеют ярко-желтый или оранжевый цвет и характерную форму, напоминающую полку или воронку.
Пользователи начали активно комментировать видео. Многие не признают эти грибы и не стали бы их есть. Вот лишь некоторые комментарии:
«Что за пена монтажная?»
«Хоть и живу в Беларуси, но впервые вижу это??»
«А это что, можно есть? Я бы не стала рисковать»
«Только набрал их вчера. В Нидерландах второе название – древесный цыпленок»
«И что вы эти трутовики едите? У нас их вдоль реки по вербам полно, я их называю древесными мозгами».
Так можно ли есть эти грибы? Они считаются условно съедобными. Молодые и свежие могут быть даже вкусными. Однако у зрелых появляются жесткая текстура и горьковатый вкус.
Кроме того, у некоторых людей трутовик может вызывать аллергические реакции или расстройства пищеварения.