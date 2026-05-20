закрыть
20 мая 2026, среда, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска удивила корзиной странных грибов

3
  • 20.05.2026, 21:20
  • 2,300
Белоруска удивила корзиной странных грибов

Съедобные ли они?

Белорусы в мае начали собирать такие грибы, как трутовик серно-желтый. Он растет на деревьях. Блогер, которая рассказывает о грибах, показала, как набрала таких целую корзину.

Женщина поделилась, что по вкусу они очень похожи на курицу, но есть нюанс.

Тиктокерша объяснила, что важно собирать «только молодые грибочки».

В целом такие трутовики имеют ярко-желтый или оранжевый цвет и характерную форму, напоминающую полку или воронку.

@nadezhda_khilchuk #грибы2026 #грибанутаяя #жабинка #брестскаяобласть🇧🇾 ♬ оригинальный звук - 𝐘𝐔𝐑𝐀╱𝐇𝐈𝐓𝐒

Пользователи начали активно комментировать видео. Многие не признают эти грибы и не стали бы их есть. Вот лишь некоторые комментарии:

«Что за пена монтажная?»

«Хоть и живу в Беларуси, но впервые вижу это??»

«А это что, можно есть? Я бы не стала рисковать»

«Только набрал их вчера. В Нидерландах второе название – древесный цыпленок»

«И что вы эти трутовики едите? У нас их вдоль реки по вербам полно, я их называю древесными мозгами».

Так можно ли есть эти грибы? Они считаются условно съедобными. Молодые и свежие могут быть даже вкусными. Однако у зрелых появляются жесткая текстура и горьковатый вкус.

Кроме того, у некоторых людей трутовик может вызывать аллергические реакции или расстройства пищеварения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран