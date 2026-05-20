Петер Мадьяр в Варшаве выступил за усиление роли Вышеградской группы 20.05.2026, 21:14

Петер Мадьяр и Дональд Туск

Фото: Getty Images

Премьер Венгрии также рассчитывает на более тесное взаимодействие со странами Скандинавии.

В Польше с двухдневным визитом находится премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Вчера он прибыл в Краков, где, в частности возложил цветы к памятнику папе-поляку Иоанну-Павлу II.

Сегодня венгерский премьер встретился уже в Варшаве с премьер-министром Польши с Дональдом Туском, после чего на совместной пресс-конференции заявил, что Польша является для его страны и правительства хорошим примером того, как вернуть государство в европейское русло, передает «Польское радио».

Премьер Венгрии добавил, что помимо общей истории необходима также ежедневное практическое сотрудничество. Мадьяр пригласил Туска на июньский саммит Вышеградской группы, который завершит венгерское председательство в этой организации.

Выступая в Варшаве, венгерский политик подчеркнул, что считает одной из своих целей развитие сотрудничества в регионе Центральной Европы.

«Венгрия будет партнёром Польши, а также, разумеется, Словакии и Чехии во всём, чтобы Вышеградская группа вернула себе прежнюю силу, влияние и значение, что важно и для Европейского союза. Сердце Европы сегодня бьётся в Центральной Европе, и мы должны вместе работать над тем, чтобы оно билось как можно сильнее», — заявил Петер Мадьяр.

Венгерский премьер хочет подключить к центральноевропейскому сотрудничеству и другие страны региона — от Австрии и Балкан до Румынии. Петер Мадьяр также рассчитывает на более тесное взаимодействие со странами Скандинавии.

После совместной прогулки с венгерским лидером по улицам города глава польского правительства Дональд Туск отметил исключительное значение смены власти в Будапеште.

«Твоя победа и твой визит здесь, в месте, где родилась «Солидарность», — это очень важный знак для людей во всей Европе и во всем мире, что европейская весна — возродилась. Она вновь началась, как когда-то «Весна народов», Будапешт, Варшава, Гданьск… И сегодня мы все глубоко верим в то, что благодаря таким людям, как ты, весна в Европе никогда не закончится», — сказал польский премьер.

Премьер-министры Польши и Венгрии в Гданьске встретились с бывшим президентом и лидером «Солидарности» Лехом Валенсой.

Ранее в Варшаве Петер Мадьяр встретился президентом Польши Каролем Навроцким и спикерами Сейма и Сената Влодзимежем Чажастым и Малгожатой Кидавой-Блоньской.

Это первый официальный зарубежный визит Петера Мадьяра после вступления в должность премьер-министра Венгрии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com