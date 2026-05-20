Петер Мадьяр в Варшаве выступил за усиление роли Вышеградской группы
- 20.05.2026, 21:14
Премьер Венгрии также рассчитывает на более тесное взаимодействие со странами Скандинавии.
В Польше с двухдневным визитом находится премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Вчера он прибыл в Краков, где, в частности возложил цветы к памятнику папе-поляку Иоанну-Павлу II.
Сегодня венгерский премьер встретился уже в Варшаве с премьер-министром Польши с Дональдом Туском, после чего на совместной пресс-конференции заявил, что Польша является для его страны и правительства хорошим примером того, как вернуть государство в европейское русло, передает «Польское радио».
Премьер Венгрии добавил, что помимо общей истории необходима также ежедневное практическое сотрудничество. Мадьяр пригласил Туска на июньский саммит Вышеградской группы, который завершит венгерское председательство в этой организации.
Выступая в Варшаве, венгерский политик подчеркнул, что считает одной из своих целей развитие сотрудничества в регионе Центральной Европы.
«Венгрия будет партнёром Польши, а также, разумеется, Словакии и Чехии во всём, чтобы Вышеградская группа вернула себе прежнюю силу, влияние и значение, что важно и для Европейского союза. Сердце Европы сегодня бьётся в Центральной Европе, и мы должны вместе работать над тем, чтобы оно билось как можно сильнее», — заявил Петер Мадьяр.
Венгерский премьер хочет подключить к центральноевропейскому сотрудничеству и другие страны региона — от Австрии и Балкан до Румынии. Петер Мадьяр также рассчитывает на более тесное взаимодействие со странами Скандинавии.
После совместной прогулки с венгерским лидером по улицам города глава польского правительства Дональд Туск отметил исключительное значение смены власти в Будапеште.
«Твоя победа и твой визит здесь, в месте, где родилась «Солидарность», — это очень важный знак для людей во всей Европе и во всем мире, что европейская весна — возродилась. Она вновь началась, как когда-то «Весна народов», Будапешт, Варшава, Гданьск… И сегодня мы все глубоко верим в то, что благодаря таким людям, как ты, весна в Европе никогда не закончится», — сказал польский премьер.
Премьер-министры Польши и Венгрии в Гданьске встретились с бывшим президентом и лидером «Солидарности» Лехом Валенсой.
Ранее в Варшаве Петер Мадьяр встретился президентом Польши Каролем Навроцким и спикерами Сейма и Сената Влодзимежем Чажастым и Малгожатой Кидавой-Блоньской.
Это первый официальный зарубежный визит Петера Мадьяра после вступления в должность премьер-министра Венгрии.