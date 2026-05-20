Каллас жестко ответила на угрозы Москвы странам Балтии

Каллас жестко ответила на угрозы Москвы странам Балтии1
- 20.05.2026, 21:38
Кремль пытается запугать союзников Украины из-за провалов на фронте.
В Евросоюзе отреагировали на новые угрозы Москвы странам Балтии, заявив, что Кремль пытается запугать союзников Украины из-за провалов на фронте.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение главы европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.
Она назвала «полной чушью» утверждение о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак.
По словам Каллас, в Москве прекрасно знают, что эти заявления не соответствуют действительности.
«Угрозы Москвы в адрес стран Балтии - это не признак силы, а признак слабости», - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Она также заявила, что Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается давить на союзников Киева через запугивание.
По мнению Каллас, Кремль хочет заставить европейские страны уменьшить поддержку Украины.
Впрочем, в ЕС призывают действовать наоборот.
«Правильная реакция - поступить наоборот: усилить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить обороноспособность Европы», - подытожила Каллас .