20 мая 2026, среда, 22:56
  20.05.2026, 21:38
Каллас жестко ответила на угрозы Москвы странам Балтии
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Кремль пытается запугать союзников Украины из-за провалов на фронте.

В Евросоюзе отреагировали на новые угрозы Москвы странам Балтии, заявив, что Кремль пытается запугать союзников Украины из-за провалов на фронте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение главы европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.

Она назвала «полной чушью» утверждение о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак.

По словам Каллас, в Москве прекрасно знают, что эти заявления не соответствуют действительности.

«Угрозы Москвы в адрес стран Балтии - это не признак силы, а признак слабости», - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также заявила, что Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается давить на союзников Киева через запугивание.

По мнению Каллас, Кремль хочет заставить европейские страны уменьшить поддержку Украины.

Впрочем, в ЕС призывают действовать наоборот.

«Правильная реакция - поступить наоборот: усилить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить обороноспособность Европы», - подытожила Каллас .

