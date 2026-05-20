Япония успешно испытала водородный двигатель для гиперзвуковых перелетов 2 20.05.2026, 22:06

1,294

Фото: JAXA

Полет из Токио в Америку всего за два часа — это уже не фантастика.

Японцы из JAXA вместе с кучей своих университетов (Токийским, Васэда и Кейо) показали отчет. Они засунули свой тестовый гиперзвуковой аппарат в специальную барокамеру в центре Какуда и дали газа по полной. Моделировали полет на скорости Мах 5 — это где-то в пять раз быстрее звука.

В общем, проверяли три вещи: не сгорит ли корпус, будут ли слушаться рули и вообще ли работает этот их прямоточный реактивный двигатель в таком диком режиме, передает Interesting Engineering.

Когда ты летишь на Мах 5, трение об воздухе такое, что обшивка накаляется почти до 1832°F (это где-то тысяча по Цельсию). Если коротко: железо внутри должно просто расплавиться, а микросхемы сгореть. Но японцы говорят, что их теплозащитный экран выдержал. Внутри фюзеляжа температура почти не поднялась, вся бортовая электроника и датчики отработали без глюков.

Параллельно они сняли тепловые карты – смотрели, как жар расходится по металлу, чтобы проверить свои математические расчеты. Ну и при этом замеряли выхлоп. Двигатель работает на чистом водороде, так что они сейчас просчитывают экологию — насколько сильно такие полеты будут греть атмосферу в будущем.

В обычных самолетах как: двигатель сам по себе толкает, крылья сами по себе держат. На гиперзвуке так не работает. На такой скорости перед носом самолета идет такая ударная волна, которая полностью меняет поток залетающего в двигатель воздуха. А если меняется тяга – самолет сразу начинает колбасить в воздухе. Поэтому инженеры теперь рассматривают двигатель и фюзеляж как один неделимый кусок железа.

Следующий этап у них – реальное небо. Этот самолетик хотят прицепить к исследовательской ракете, пальнуть ею вверх и разогнать до настоящих Мах 5 уже в воздухе, а не на стенде.

В JAXA прямо говорят: их цель — пассажирские экспрессы, которые будут перелетать Тихий океан через 2 часа. Плюс они метят в космопланы — вещи, которые смогут выходить на высоту около 100 километров, то есть фактически на границу с космосом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com