20 мая 2026, среда, 22:57
Софийский ЦСКА белорусов Лапоухова и Эбонга выиграл Кубок Болгарии

  • 20.05.2026, 22:51
Белорусский голкипер отразил два удара в серии пенальти.

Софийский ЦСКА под руководством Христо Янева в серии пенальти одержал победу над «Локомотивом» из Пловдива в финале Кубка Болгарии по футболу. Итоговый счет — 1:1 (по пен. — 4:3).

В составе победителей в основное время встречи гол забил аргентинский нападающий Леандро Годой. Он отличился на 11-й минуте. У «Локомотива» точным ударом отметился Лукас Райан. Он поразил ворота оппонента на 47-й минуте.

Белорусы Федор Лапоухов и Макс Эбонг вышли в стартовом составе коллектива из Софии. Вратарь в серии пенальти парировал удары Димитара Илиева и Запро Динева. Эбонг не отметился какими-либо результативными действиями в этом матче.

ЦСКА в 22 раз в своей истории стал обладателем национального кубка.

