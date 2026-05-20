Путин пообещал Си Цзиньпину «бесперебойный» вывоз природных ресурсов в Китай 20.05.2026, 22:54

Диктатор РФ назвал это «устойчивой системой взаимной торговли».

Россия готова обеспечивать Китаю «бесперебойные» поставки нефти, газа и СПГ, заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, РФ и КНР выстроили устойчивую система взаимной торговли, которая «защищена от внешнего влияния и негативных тенденций».

«Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надёжно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

По данным Института Гайдара, в прошлом году Россия поставила в Китай 91,4 млн тонн нефти, 72,4 млн тонн угля, а также газа на $12,6 млрд, включая трубопроводный и СПГ. При этом поставки нефти сократились на 8% в физическом выражении, а их средняя цена была на 8% ниже, чем у других поставщиков. В результате Китай сэкономил $2,2 млрд за год и почти $12 млрд с начала войны с Украиной.

Импорт Китаем российского угля сократился на 11%, трубопроводного газа — вырос на 18%. Кроме того, Китай закупил 7,8 млн тонн российской древесины (-10%), 245 тысяч тонн черных металлов (-63%), а также 2,1 млн тонн алюминия (+68%) и 88 тысяч тонн никеля (+51%).

На Китай пришлось 27% российского экспорта и 36% всех товаров, что были ввезены в Россию по импорту. При этом зависимость Москвы от Китай по поставкам попавших под санкции технологий достигла 90%.

По итогам прошлого года российско-китайская торговля сократилась впервые за 5 лет: взаимный товарооборот, который взлетел на десятки процентов после начала войны в Украине и изоляции РФ от западных рынков, стал меньше на 6,5% и составил 1,63 трлн юаней ($234 млрд). В минусе оказались как поставки китайских товаров в Россию (на 3,4% за год), так и российский экспорт в КНР (на 9,9%).

