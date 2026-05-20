Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ в эти недели

Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ в эти недели5
- 20.05.2026, 22:27
Президент Украины ждет того же от Москвы.
Украина имела «хорошие контакты» с США и надеется на возвращение к содержательным трехсторонним переговорам в ближайшие недели. На этот раз с участием Европы.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.
По словам Зеленского, украинская команда поддерживала хорошие контакты с американской стороной - как по вопросам безопасности сотрудничества, так и по дипломатии с россиянами.
«Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом», - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к соответствующим шагам.
«Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться», - добавил он.