закрыть
20 мая 2026, среда, 22:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские истребители едва не сбили британский разведывательный самолет над Черным морем

3
  • 20.05.2026, 22:37
Российские истребители едва не сбили британский разведывательный самолет над Черным морем
Фото: Ministry of Defence / Facebook

Британия выразила протест российской стороне.

Британский разведывательный самолет Rivet Joint выполнял плановый полет над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда его несколько раз опасно перехватили истребители РФ. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.

По данным ведомства, в прошлом месяце один российский Су-35 приблизился настолько близко, что на борту британского самолета сработали аварийные системы, в частности отключился автопилот. Другой истребитель Су-27 совершил несколько проходов перед самолетом, приблизившись примерно на 6 м.

Несмотря на инциденты, экипаж RAF продолжал выполнять задачу и не изменил маршрут. Самолет не был вооружен и выполнял разведывательную миссию вместе с союзниками по НАТО.

В королевстве действия российских пилотов назвали опасными и неприемлемыми и заявили, что уже выразили протест российской стороне. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что инцидент не заставит страну отказаться от поддержки НАТО.

«Этот инцидент является еще одним примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов в отношении невооруженного самолета, действовавшего в международном воздушном пространстве. Такие действия создают серьезный риск аварий и потенциальной эскалации», – сказал Хили.

По словам британской стороны, это был самый серьезный подобный случай с 2022 года. В министерстве обратили внимание, что эти перехваты произошли всего через несколько дней после сообщений министра обороны о подозрительной активности российских подводных лодок вблизи критической подводной инфраструктуры в Северной Атлантике, где британские силы вместе с союзниками проводили операции по ее защите.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран