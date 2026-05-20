Российские истребители едва не сбили британский разведывательный самолет над Черным морем 3 20.05.2026, 22:37

Фото: Ministry of Defence / Facebook

Британия выразила протест российской стороне.

Британский разведывательный самолет Rivet Joint выполнял плановый полет над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда его несколько раз опасно перехватили истребители РФ. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.

По данным ведомства, в прошлом месяце один российский Су-35 приблизился настолько близко, что на борту британского самолета сработали аварийные системы, в частности отключился автопилот. Другой истребитель Су-27 совершил несколько проходов перед самолетом, приблизившись примерно на 6 м.

Несмотря на инциденты, экипаж RAF продолжал выполнять задачу и не изменил маршрут. Самолет не был вооружен и выполнял разведывательную миссию вместе с союзниками по НАТО.

В королевстве действия российских пилотов назвали опасными и неприемлемыми и заявили, что уже выразили протест российской стороне. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что инцидент не заставит страну отказаться от поддержки НАТО.

«Этот инцидент является еще одним примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов в отношении невооруженного самолета, действовавшего в международном воздушном пространстве. Такие действия создают серьезный риск аварий и потенциальной эскалации», – сказал Хили.

По словам британской стороны, это был самый серьезный подобный случай с 2022 года. В министерстве обратили внимание, что эти перехваты произошли всего через несколько дней после сообщений министра обороны о подозрительной активности российских подводных лодок вблизи критической подводной инфраструктуры в Северной Атлантике, где британские силы вместе с союзниками проводили операции по ее защите.

