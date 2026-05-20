  20.05.2026, 21:30
«Белавиа» изменила график полетов «по техническим причинам»

Уже есть первые отмены.

Время вылета и прилета отдельных рейсов «Белавиа» изменяется с 20 мая, сообщила авиакомпания.

«По техническим причинам скорректировано время вылета и прилета отдельных рейсов на сегодня и ближайшие даты», — сообщили в «Белавиа» вечером 20 мая.

Перед выездом в аэропорт авиаперевозчик советует проверять актуальное расписание на странице «Табло вылета/прилета» на своем сайте или на аналогичной странице Национального аэропорта Минск.

В Threads уже можно найти возмущенных тем, что им автоматически поменяли билеты. Так, одна пользовательница показала скриншот сообщения о том, что отменен рейс Минск-Алматы, запланированный на 21 мая. А билет заменен на рейс, который должен отправиться тем же маршрутом 25 мая.

Одна из комментаторов рассказала, что получила аналогичное сообщение и ей «предлагают перенос дат либо возврат средств».

