США задержали иранский танкер в Оманском заливе 1 20.05.2026, 21:24

Фото: Maritime Optima/Capt.gadafi

Американские военные заподозрили судно в попытке прорвать морскую блокаду Ирана.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на танкер Celestial Sea в Оманском заливе после того, как американские военные заподозрили судно в попытке прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщил Центральный командный штаб ВС США в Х.

По данным CENTCOM, судно шло под иранским флагом и после досмотра было отпущено. Экипажу при этом предписали изменить курс. В американском командовании утверждают, что за время морской операции против Ирана военные перенаправили уже 91 коммерческое судно.

Морская блокада Ирана действует с 13 апреля. США заявляют, что намерены останавливать все суда, следующие в иранские порты или пытающиеся выйти из них.

