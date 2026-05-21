Лукашенко не исключил вступления Беларуси в войну против Украины 15 21.05.2026, 18:17

Диктатор заявил о подготовке режима к войне «по полной программе».

Беларусь может вступить в войну против Украины, но только в одном случае — если в отношении республики будет «совершена агрессия». Такое заявление сделал Александр Лукашенко, комментируя предупреждения Киева о возможном втягивании РБ в боевые действия. «Будет втянута только в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже… мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА). При этом он добавил, что втягиваться в войну Минск «не собирается», так как в этом «нет никакой необходимости — ни гражданской, ни военной».

«На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет — это не от нас зависит», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским «в любой точке Украины или Беларуси», чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений и перспективы. «Если он (Зеленский. — Прим.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной — нет о чем», — заявил Лукашенко.

Накануне украинский президент предупредил, что российские войска могут готовить наступление со стороны Беларуси или Брянской области, чтобы повторить попытку захвата Киева. Зеленский объявил об усилении Черниговско-Киевского направления и сообщил, что Киев готовит ответы на возможные сценарии, включая расширение географии дальнобойных ударов.

15 мая по итогам совещания с руководителями разведки и Генштаба Зеленский заявлял, что Россия предпринимает новые усилия, чтобы сильнее вовлечь Беларусь в боевые действия. Он добавил, что, по данным украинских спецслужб, фиксируются дополнительные контакты между Кремлём и Лукашенко, цель которых — убедить Минск присоединиться к новым агрессивным операциям. «Россия рассматривает планы операций в южном и северном направлениях от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО», — уточнил президент Украины. Он предупредил, что Украина будет защищать себя, если Лукашенко «оступится и решит поддержать еще и это российское намерение».

В апреле Зеленский со ссылкой на данные разведки Украины говорил, что Минск уже развивает дороги к украинской территории и оборудует артиллерийские позиции. Ранее Зеленский сообщал о планах РФ создать в Беларуси базы для управления дальнобойными дронами, а представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что россияне используют белорусское воздушное пространство для пролёта ударных беспилотников.

Сам Лукашенко в начале апреля на совещании по итогам комплексной проверки вооруженных сил Беларуси заявил, что страна «готовится к войне», а «никакого мирного времени быть не может». Он при этом указывал на «серьезную геополитическую обстановку и угрозы в непосредственной близости к белорусским границам».

