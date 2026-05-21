21 мая 2026, четверг, 19:07
Украина внесла вышиванку в список нематериального наследия ЮНЕСКО

  • 21.05.2026, 18:37
Сегодня отмечается Всемирный день вышиванки.

Ко Всемирному дню вышиванки, который в этом году отмечается 21 мая, Министерство культуры Украины подало украинскую вышиванку на внесение в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом 20 мая сообщили на сайте ведомства.

Инициатором выступил Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, отметили в Минкульте. К подготовке номинации также присоединились экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия, научные и культурные институции, областные центры народного творчества и общественные организации.

Номинационное досье «Вышиванка в Украине: социально-культурная традиция» подписала вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная. После этого его передали в Министерство иностранных дел Украины, которое совместно с постоянным представительством Украины при ЮНЕСКО направило досье на рассмотрение межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Бережная подчеркнула, что традиция вышиванки является одной из самых распространенных и «живых» форм нематериального культурного наследия Украины.

«Сегодня вышиванка – важная часть нашей жизни. Поэтому так важно, чтобы мир знал, что она наша и почему она так важна для нас», – отметила она.

