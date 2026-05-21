Россия сворачивает проект гражданского самолета «Ладога» для замены устаревших «Ан-24» 2 21.05.2026, 19:16

Денег нет.

Первый из линейки самолетов, который российской власти планировали построить в рамках программы возрождения авиапрома, исключен из планов для гражданской авиации, передает The Moscow Times.

Проект турбовинтового регионального лайнера ТВРС-44 «Ладога», который разрабатывали на замену построенным в советские времена Ан-24 и Ан-26, в гражданской версии «приостановлен», сообщил в четверг главный конструктор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Меренков.

По его словам, самолет, изначально рассчитанный на 44 пассажира, решили переделать под военные нужды. «Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской, но в интересах Минобороны», — сказал Меренков (его цитирует «Интерфакс»).

Полностью проект не приостановлен, но прорабатывается возможность «изменения облика в грузовую версию», сообщили ТАСС в УЗГА. Решение принято учетом высокой степени готовности регионального самолета Ил-114-300 и ограниченного объема рынка таких машин, уточнил представитель завода.

В рамках амбициозной программы развития авиапрома, которую правительство утвердило три года назад, уже в прошлом году авиакомпании должны были получить 25 машин «Ладога». Они отчаянно нужны перевозчикам, летающим на турбовинтовых самолетах «Ан», возраст которых достигает 50-60 лет. 15 самолетов предназначались для дальневосточной «Авроры», еще 20 — для «Красавиа». По плану к 2030 году авиазаводы должны были выпустить 140 «Ладог», а также более 900 гражданских самолетов других типов.

По факту за три года перевозчики получили 12 «суперджетов и один Ту-214. Причем последний не используется для пассажирских перевозок: на нем летает вице-премьер РФ Денис Мантуров, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией источник.

В 2026 году авиакомпании снова не увидят ни одного произведенного в России самолета, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и, по изначальным планам, должен был полететь еще 10 лет назад, начнется в 2027 году; на 2027 год перенесен серийный выпуск импортозамещенных «суперджетов», а также турбовинтовых «Ил-114-300», сообщил Чемезов.

