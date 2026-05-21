Что приготовила погода в конце рабочей недели?1
- 21.05.2026, 19:50
Синоптики сделали прогноз на 22 мая.
Что приготовила погода белорусам 22 мая, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 9 градусов по западу до плюс 16 градусов по востоку. Днем будет 17-23 градуса тепла, в юго-восточных районах – плюс 24-29.