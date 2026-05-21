В Литве на частном самолете разбился 82‑летний фермер-миллионер 1 21.05.2026, 19:54

Казимерас Масилёнис

В самолете было два человека.

Днем 21 мая в деревне Ракони в Радвилишкском районе Литвы потерпел аварию небольшой двухместный самолет. Он упал на поле, пишет Delfi.lt.

Спасатели выяснили, что в самолете было два человека — пилот и пассажирка. Пилот в результате аварии скончался, а пассажирку передали в руки врачей.

В полиции Шяуляйского округа сообщили, что погиб 82‑летний фермер из Роконяй и пострадала 47‑летняя пассажирка самолета.

Этого 82‑летнего фермера зовут Казимерас Масилёнис, и он известная в Литве личность как человек, который заработал в сельском хозяйстве миллионы.

