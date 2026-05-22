Суверенный лимузин Путина назвали немецкой разработкой начала 2000-х с китайской подвеской 4 22.05.2026, 18:38

Проект лимузина «Кортеж» является «суперавантюрой по распилу бюджета».

Суверенный лимузин Aurus, которым пользуется Владимир Путин, может оказаться машиной на базе немецкой платформы начала 2000-х с китайской подвеской. С таким мнением в эфире Breakfast Show выступил автоэксперт Сергей Асланян. Он также утверждает, что проект лимузина «Кортеж» является «суперавантюрой по распилу бюджета», передает The Moscow Times.

По словам Асланяна, Aurus изначально создавался как «национальный символ Владимира Владимировича». На его запуск были выделены миллиарды рублей, при этом расчет строился на массовое производство до 5000 машин в год. Но пока больше ста построить не получается из-за проблем с комплектующими и локализацией.

Эксперт также поставил под сомнение историю о причинах сборки Aurus в Эмиратах. По его словам, после визита вице-премьера РФ Дениса Мантурова и заявлений об открытии производства в ОАЭ так и не появилось ни одной фотографии с этого завода. «В мире не существует фотографий с этого завода. Заводская проходная, конструкторское бюро, цех по сборке. Ни одной утечки», — сказал он. По его мнению, речь идет скорее о схеме закупки иностранных комплектующих, чем о полноценном производстве.

Асланян говорит, что Aurus — это производная от Volkswagen Phaeton. «Volkswagen Phaeton с немецким двигателем... Это немецкая машина на полностью китайской подвеске», — заявил он. Volkswagen Phaeton был построен на платформе Volkswagen Group D1, разработанной в 2002 году для флагманских автомобилей люкс-класса. Эта же архитектура использовалась для Bentley Continental GT и Bentley Flying Spur.

Aurus был разработан институтом НАМИ в партнерстве с Sollers в рамках проекта «Кортеж» в 2013 году. Финансирование проекта составило 12,4 млрд руб. Впервые лимузин Senat показали на инаугурации Путина 7 мая 2018 года, а серийный выпуск начался в мае 2021 в Елабуге. Мощность площадки заявлена на уровне 5000 машин в год, а стоимость автомобиля составляет 50 млн рублей.

После начала серийного производства Aurus продолжал зависеть от импортных компонентов. По меньшей мере до 2023 года для него закупались кузова, датчики, контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие детали из Южной Кореи, Китая, Индии, Турции и стран ЕС. Проект с самого начала опирался на иностранную инженерную базу, а двигатель создавался с Porsche Engineering.

В последние годы проект переживает перестройку. В ноябре прошлого года, по данным «Ведомостей», 51% производителя люксовых автомобилей получил «Газпром». В сентябре 2025 года у компании сменился гендиректор. Вместо Андрея Панкова ее возглавил Андрей Богинский, бывший глава авиастроительной компании «Яковлев».

