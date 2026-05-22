The Telegraph: В Великобритании обсуждают возвращение в ЕС 2 22.05.2026, 18:10

Главным препятствием может стать Франция.

Французское правительство, сформированное правой партией «Национальное объединение», может заблокировать возвращение Великобритании в Евросоюз, если Лондон не проведет новый референдум по этому вопросу. Об этом 22 мая сообщило The Telegraph.

Претенденты на лидерство в Лейбористской партии – одной из двух крупнейших политических сил Великобритании – допускают вероятность отмены Brexit, то есть выхода страны из Евросоюза, после следующих выборов. Однако для вступления новой страны в ЕС требуется согласие всех 27 государств – членов, и каждое из них имеет право вето.

Как пишет The Telegraph, во Франции одним из фаворитов президентских выборов следующего года является Жордан Барделла – лидер правой евроскептической партии «Национальное объединение» и политический соратник Марин Ле Пен, которая много лет возглавляла эту политсилу.

Экономический советник Барделлы, евродепутат Шарль-Анри Галлуа заявил изданию, что партия может выступить против возвращения Великобритании в ЕС без повторного референдума. По его словам, возвращение без нового голосования было бы «отрицанием демократии», поскольку британцы ранее на референдуме поддержали выход из Евросоюза. Галлуа также подчеркнул, что «Национальное объединение» в целом против расширения ЕС.

Если Великобритания подаст заявку на возвращение в Евросоюз, то ее ждут длительные переговоры о вступлении, а Еврокомиссия, вероятно, потребует от Лондона отказаться от исключений и бюджетной скидки, которыми страна пользовалась до Brexit, отмечает медиа.

