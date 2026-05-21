21 мая 2026, четверг, 20:35
Ибрагимович анонсировал свой бой против Фьюри

  • 21.05.2026, 20:11
Ибрагимович анонсировал свой бой против Фьюри
Фото: Из личного архива Ибрагимовича и Фьюри

Бывший нападающий сборной Швеции пообещал «сделать бокс снова великим».

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович провел битву взглядов с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супер тяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри, намекнув, что выйдет на ринг против него 1 сентября в Дублине (Ирландия).

«Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине, Ирландия. Сделаем бокс снова великим», — подписал Ибрагимович фото, опубликовав на своей странице в социальной сети Х.

Тайсону 37 лет. В своем профессиональном рекорде британец имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери». Ранее стало известно, что швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.

