Starship Илона Маска готовится совершить 12-й полет 1 21.05.2026, 20:40

SpaceX планирует IPO, которое удвоит состояние миллиардера.

Компания Илона Маска SpaceX готовит запуск новейшей версии гигантской ракеты Starship V3 — крупнейшей и самой мощной ракеты в мире. Он запланирован не ранее четверга, 21 мая, в 90-минутное окно, которое откроется в 18.30 по восточному времени (22.30 по Гринвичу) с космодрома Starbase в Техасе, пишет ВВС.

Этот полет станет 12-м для Starship и будет в целом похож на предыдущие — суборбитальный полет, заканчивающийся контролируемым приводнением в океан ракеты-носителя Super Heavy и верхней ступени Ship. Однако используемый аппарат довольно сильно модифицирован, и SpaceX возлагает на него большие надежды.

Ракета V3 высотой 124 метра больше и мощнее предыдущих версий Starship, которые и без того были самыми большими и мощными ракетами из когда-либо построенных, а также отличается рядом других важных усовершенствований.

Во-первых, она оснащена новым двигателем V3 Raptor — 33 из них на Super Heavy и шесть на Ship — который обеспечивает большую тягу и гораздо более обтекаемую конструкцию, чем у предшественников.

Кроме того, у V3 Super Heavy теперь всего три решетчатых стабилизатора (которые помогают ей возвращаться на Землю для восстановления и повторного использования) вместо четырех. А конструкция, соединяющая Super Heavy и Ship, теперь прикреплена к ускорителю, что означает возможность ее повторного использования, тогда как ранее она отрывалась во время полета.

Механизм развертывания Ship также был модернизирован, что позволяет быстрее выбрасывать полезную нагрузку. Во время полета Ship развернет 20 макетов спутников, а также два настоящих спутника Starlink. Это вдвое больше, чем предыдущие версии.

Если все пойдет по плану, аппарат доставит астронавтов на поверхность Луны в ходе миссии НАСА «Артемида-4», запуск которой агентство планирует осуществить в конце 2028 года.

Однако сначала Starship предстоит пройти множество испытаний. Например, аппарат еще не выходил на околоземную орбиту; все 11 его испытательных полетов, проведенных на сегодняшний день, были суборбитальными — как и нынешний. Кроме того, он должен продемонстрировать возможность дозаправки за пределами Земли и быть оснащен системой жизнеобеспечения и другим оборудованием для космонавтов.

Выход на фондовый рынок

SpaceX также объявила о своих планах выйти на фондовый рынок в США. Первичное публичное размещение акций (IPO) на американском фондовом рынке станет крупнейшим в истории Уолл-стрит и может начаться уже в июне.

SpaceX — не только космическая компания: помимо производства и запуска ракет (ближайший из которых должен состояться в четверг вечером), она предоставляет спутниковый интернет-сервис Starlink, а также владеет компанией Маска xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта. SpaceX также владеет приложением для социальных сетей X (в прошлом Twitter), которое Маск приобрел в 2022 году.

Компания не раскрыла, по какой цене она планирует продавать акции. SpaceX оценивает себя в 1,25 трлн долларов. Принадлежащий Маску контрольный пакет акций компании может стоить более 600 млрд долларов.

IPO может увеличить капитал миллиардера Маска, и без того самого богатого человека в мире (в прошлом году он стал первым человеком, чей чистый капитал превысил 500 млрд долларов), до более чем триллиона долларов.

Прибыли и убытки

Заявка на IPO, поданная SpaceX в американскую комиссию по ценным бумагам (SEC), дает долгожданную возможность ознакомиться с финансовым состоянием компании.

В прошлом году Space Exploration Technologies — так официально называется SpaceX — получила выручку в размере 18,6 млрд долларов, но понесла чистый убыток в размере 4,9 млрд долларов. За первые три месяца этого года компания достигла объема продаж в 4,7 млрд долларов, но понесла чистый убыток в размере 4,3 млрд долларов.

Убыток был вызван значительными расходами на искусственный интеллект, капитальные затраты на который в первые три месяца составили 10 млрд долларов.

Прибыль приносят только подразделение Starlink и связанные с ним виды деятельности в сфере систем связи, принесшие в первом квартале этого года 1,2 млрд долларов. По данным SpaceX, у нее 10,3 млн подписчиков, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года, и 9600 спутников на орбите.

У SpaceX также есть государственная служба Starshield, в рамках которой она обеспечивает безопасную связь, а также услуги по наблюдению за Землей и размещению полезных нагрузок.

В первом квартале бизнес по запуску космических аппаратов зафиксировал убыток в размере 662 млн долларов, а направление искусственного интеллекта — 2,5 млрд долларов.

Баланс компании также показывает, что у нее есть активы на сумму в 102 млрд долларов, такие как ракеты и другое оборудование, но есть и долг в размере 60,5 млрд долларов.

Рут Фокс-Блейдер, управляющий партнер американской венчурной компании Citrine Venture Partners, заявила Би-би-си: «Для такого проекта неудивительно, что он убыточен, даже на этапе IPO».

Судебные иски

В связи с длинным списком исков, в которых участвует компания, SpaceX сообщила о более чем полумиллиарде долларов ожидаемых судебных издержек

Некоторые из них связаны с «многочисленными судебными исками», в которых утверждается, что Grok, чат-бот, созданный xAI, используется для создания сексуализированных дипфейков реальных женщин и девочек.

Маск заявил, что намерен распустить xAI, которую недавно приобрела SpaceX, и реализовывать свои амбиции в области ИИ в рамках SpaceX.

Другие текущие дела против SpaceX, перечисленные в заявке на IPO, включают иски о нарушении патентов, иски о несоблюдении требований ЕС по модерации контента, иски о нарушении авторских прав на музыку и иски о нарушении безопасности данных.

В документах, опубликованных в среду, также были раскрыты финансовые условия сделки, которую SpaceX недавно заключила со своим конкурентом в сфере ИИ, компанией Anthropic, разработчиком чат-бота Claude: Anthropic будет платить 15 млрд долларов в год за доступ к дата-центрам на юге США для xAI.

Амбиции Маска в области искусственного интеллекта пока не приносят прибыли, но ракетный бизнес SpaceX и Starlink считаются лидерами отрасли — оба имеют значительное преимущество над конкурентами.

Как показывают документы SEC, Маск контролирует около 85% компании перед выходом на биржу. Это дает ему полный контроль над советом директоров и не позволяет его сместить.

Такой уровень контроля вызвал определенные опасения у инвесторов перед листингом, в том числе в связи с тем, что он будет занимать должности председателя совета директоров, генерального директора и технического директора. В документах SpaceX назвала Маска «одним из величайших визионеров нашего поколения».

Заявка на IPO поступила всего через несколько дней после того, как Маск проиграл громкое судебное разбирательство против конкурирующей компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, и ее руководителя Сэма Альтмана.

Маск обвинил Альтмана в нарушении договора о некоммерческой деятельности, поскольку тот преобразовал компанию (известную в первую очередь своим чат-ботом ChatGPT) в коммерческую структуру после того, как Маск пожертвовал ей миллионы долларов.

Жюри единогласно постановило отклонить иск, посчитав, что срок для подачи претензий истек.

