В центре Вильнюса белорусы провели митинг и напомнили о тех, кто остается за решеткой 1 21.05.2026, 21:11

Чтобы зачитать список всех политзаключенных, потребовалось больше часа.

На Кафедральной площади в Вильнюсе 21 мая прошли выставка и митинг, посвященные Дню солидарности с белорусскими политзаключенными.

Белорусы Литвы, бывшие политзаключенные, активисты собрались, чтобы напомнить: за решеткой в Беларуси по-прежнему остаются люди, осужденные за свои убеждения, гражданскую позицию, журналистскую работу и право говорить свободно.

На площади зачитывался список всех белорусских политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой, с их сроками. Чтобы перечислить всех, потребовалось больше часа. Отдельно стояли портреты погибших за решеткой политзаключенных, передает «Наша Нiва».

На площади развернули большой бело-красно-белый флаг.

Дата акции не случайна. Ровно пять лет назад в шкловской колонии погиб политзаключенный Витольд Ашурок.

На большой растяжке размещены портреты белорусских политзаключенных. Прохожие подходили и рассматривали их.

С самого дня на площади работала выставка художественных работ, созданных бывшими политзаключенными и белорусскими художниками.

Часть картин и рисунков была сделана непосредственно в тюрьмах и колониях.

Среди авторов — Павел Северинец, Андрей Войнич, Анатолий Хиневич, Ольга Якубовская, Ксиша Ангелова, а также анонимные авторы, которые не могут открыто называть свои имена.

