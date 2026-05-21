В центре Вильнюса белорусы провели митинг и напомнили о тех, кто остается за решеткой

В центре Вильнюса белорусы провели митинг и напомнили о тех, кто остается за решеткой1
- 21.05.2026, 21:11
Чтобы зачитать список всех политзаключенных, потребовалось больше часа.
На Кафедральной площади в Вильнюсе 21 мая прошли выставка и митинг, посвященные Дню солидарности с белорусскими политзаключенными.
Белорусы Литвы, бывшие политзаключенные, активисты собрались, чтобы напомнить: за решеткой в Беларуси по-прежнему остаются люди, осужденные за свои убеждения, гражданскую позицию, журналистскую работу и право говорить свободно.
На площади зачитывался список всех белорусских политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой, с их сроками. Чтобы перечислить всех, потребовалось больше часа. Отдельно стояли портреты погибших за решеткой политзаключенных, передает «Наша Нiва».
На площади развернули большой бело-красно-белый флаг.
Дата акции не случайна. Ровно пять лет назад в шкловской колонии погиб политзаключенный Витольд Ашурок.
На большой растяжке размещены портреты белорусских политзаключенных. Прохожие подходили и рассматривали их.
С самого дня на площади работала выставка художественных работ, созданных бывшими политзаключенными и белорусскими художниками.
Часть картин и рисунков была сделана непосредственно в тюрьмах и колониях.
Среди авторов — Павел Северинец, Андрей Войнич, Анатолий Хиневич, Ольга Якубовская, Ксиша Ангелова, а также анонимные авторы, которые не могут открыто называть свои имена.