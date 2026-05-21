40-летний Нойер вернулся в сборную Германии ради ЧМ-2026 21.05.2026, 20:56

Мануэль Нойер

Голкипер в 2024-м году объявлял о завершении карьеры в сборной.

Вратарь Мануэль Нойер, в 2024 году объявлявший о завершении карьеры в сборной Германии, вошел в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Нойеру 40 лет, он провел за сборную 124 матча и выиграл с ней чемпионат мира в 2014 году. С 2016-го он был капитаном команды до чемпионата мира в Катаре, после которого сломал ногу во время отпуска. На Евро-2024 капитаном команды был Илкай Гюндоган, который после турнира завершил карьеру в сборной.

Из вратарей на чемпионат мира также вызвали Оливера Баумана («Хоффенхайм») и Александра Нюбеля («Штутгарт»).

В состав немцев также вошли такие игроки, как Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Кай Хаверц, Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Лерой Сане и другие.

Соперниками немцев по группе E будут Кюрасао (14 июня в Хьюстоне, Техас, США), Кот-д'Ивуар (20 июня в Торонто) и Эквадор (25 июня в Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США).

