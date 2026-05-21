Безос предложил отменить подоходный налог для беднейших американцев 4 21.05.2026, 21:19

Джефф Безос

Основатель Amazon и Blue Origin заявил, что будет выступать за подобные изменения.

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, занимающий четвертое место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $272,3 млрд, предложил отменить подоходный налог для половины американцев с наиболее низкими доходами. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNBC.

По словам Безоса, 1% наиболее богатых граждан уплачивают около 40% всех налоговых поступлений, тогда как население с низкими доходами платит налог по ставке 3%. «Я не думаю, что это должно быть 3%. Я думаю, это должно быть ноль», — сказал миллиардер. Он отметил, что подоходный налог, который платят работники с низкими доходами, является небольшой суммой денег для государства, и заявил, что будет выступать за подобные изменения, однако не уточнил, каким образом законодатели могли бы их осуществить.

Согласно анализу Налогового фонда (Tax Foundation), основанному на данных Налогового управления США (IRS) за 2023 год, скорректированный валовой доход нижней половины налогоплательщиков составил почти $54 тыс., тогда как 1% наиболее обеспеченных граждан заплатили не менее $676 тыс. Средняя ставка подоходного налога в 2023 году составила 14,1%. При этом 1% самых богатых американцев уплачивали налоги по ставке 26,3%, что в семь раз превышает среднюю ставку в 3,7%, уплачиваемую нижней половиной налогоплательщиков.

На долю 1% наиболее богатых налогоплательщиков в 2023 году приходилось почти 21% от скорректированного валового дохода, при этом они заплатили около 38% всех федеральных подоходных налогов. На долю нижней половины налогоплательщиков пришлось 12% от общего дохода, но всего 3% от общей суммы уплаченных подоходных налогов, передает CNBC.

Предложение Безоса прозвучало на фоне того, как все больше штатов, где у власти находятся демократы, стремятся поднять налоги для богатых. В Массачусетсе, Мэне и Вашингтоне уже одобрено повышение налогов для лиц, зарабатывающих $1 млн и более в год. В Калифорнии, Род-Айленде, Вирджинии и других штатах выдвинуты различные предложения, включая введение 5-процентного налога для богатых в Калифорнии, инициатором которого выступил профсоюз SEIU United Healthcare Workers West. Несколько федеральных законодателей, в частности сенатор Кори Букер, предложили отменить подоходный налог на первые $75 тыс. для домохозяйств.

