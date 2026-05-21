«Этот ролик по всем белорусским каналам надо крутить 24/7»2
- 21.05.2026, 16:38
- 3,240
Белорусы возмущены видео с российскими туристками.
Видеоролик, снятый российскими туристками в белорусском поезде, о котором сайт Charter97.org писал вчера, вызвал бурную реакцию белорусов и собрал почти 400 комментариев в Threads.
Напомним, гостьи из соседней страны, ругаясь матом, с издевкой пыталась прочитать название печенья «Слодыч» и конфет «Журавінка» и, в конце концов, обратилась к подругам с вопросом: «Какого х… тут все на белорусском? Мы же на территории России!»
Wyświetl w Threads
Сайт Charter97.org приводит небольшую часть комментариев, опубликованных под видеороликом:
— А они не задаются тем же вопросом в США или Европе: почему там все на немецком, английском, испанском?
— В Казахстане дали 10 суток аналогичной матершиннице. С них вместе с паспортом нужно требовать справку от психиатра при въезде в страну. Прямо в поезде. Потом задаются вопросом, почему их не любят в Беларуси. Да, почему?
— Мат на мате. Они вообще умеют нормально разговаривать?
— Раньше, я думал, что белорусы с россиянами прямо «дружба-мир-жвачка». Последнее время вижу, что не все так просто. И многие россияне также выбешивают белорусов, как и казахов.
— Еще есть вопросы, почему никто и нигде не любит россиян?
— А потом: «Ой, а почему нас нигде не любят?» Действительно, почему?
— Из какого Богом забытого поселка они?
— Жителей болот выпустили на выгул
— Они реально поголовно все такие?! Что ни ролик - то мразота!
— Как то лет 350 назад белорусы позвали московитов. Те пришли в Могилев. Хватали пирожки на рынке, лапали женщин. Наглели, как могли. Вывели евреев, убили и забрали пожитки с деньгами и драгоценностями. Мэр Могилёва не выдержал и крикнул «Пора!» Порубали их. Прошло 350 лет. И вы все удивляетесь?
— Белорусы, к вам едут потомки Шарикова!
— Милые девочки с лицами, не обезображенными интеллектом. У нас особенно летом много таких, общающихся на великом матерном. И дети, которых мы мы учим вежливости, задают вопросы: «А почему им можно?» Отвечаем: «Они из России».
— Оно без матов не умеет, словарного запаса не хватает.
— Этот ролик по всем белорусским каналам надо крутить 24/7.
— А потом «в Беларуси нас не любят, там нацисты, это все западная пропаганда, там притесняют русских, их нужно срочно освободить».