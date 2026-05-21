Казахстан разрешил арестовать активы «Газпрома» по иску Украины 1 21.05.2026, 17:14

По иску на 1,4 млрд долларов.

Суд в Казахстане разрешил компании «Нафтогаз Украины» взыскать активы российского «Газпрома» по иску на 1,4 млрд долларов.

Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, это стало первым публичным иностранным судебным решением, которое позволяет принудительно исполнить арбитражный вердикт в отдельной юрисдикции. По его словам, украинская компания намерена продолжить работу по взысканию этой суммы и в других странах.

Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за контракта 2019 года на транзит российского газа через территорию Украины. После начала войны в 2022 году прокачка через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области была остановлена, однако транзит продолжился через пункт «Суджа».

В «Нафтогазе» заявили, что после этого «Газпром» перестал в полном объёме оплачивать услуги по действующему соглашению. В сентябре 2022 года украинская сторона инициировала арбитражное разбирательство в Швейцарии.

В июне 2025 года арбитраж обязал «Газпром» выплатить 1,4 млрд долларов задолженности за транспортировку газа, а также компенсировать судебные расходы. Российская компания пыталась оспорить это решение, однако в марте 2026 года Федеральный суд Швейцарии окончательно оставил его в силе.

