21 мая 2026, четверг, 19:06
«97 тысяч долларов!»: Рынок недвижимости в Минске продолжает удивлять

  • 21.05.2026, 17:43
Что происходит с ценами.

Минчанин под ником nikolai4_minsk узнал стоимость нового жилья и записал возмущенный видеоролик в Threads, заметил сайт Charter97.org.

«Минск-Мир», как всегда, радует новостями, — говорит он. — Стартовали недавно продажи в новом доме, он уже полностью готовый, и 32 квадратных метра в нем стоит… угадайте сколько?

97 тысяч долларов! 97 тысяч долларов за 32 квадратных метра в бетоне, без отделки, без ничего!

Я уже просто не понимаю, куда мы катимся, что с ценами? Мне одному кажется, что это неадекватно, или, может, я что-то не понимаю?»

Другие пользователи в комментариях под постом указали, что главная причина роста цен на недвижимость — массовый переезд в Беларусь граждан РФ.

«Россиянам у нас недвижимость покупать дешевле оказалось,чем у себя. Скупили все, что можно. Спрос рождает предложение, поэтому почему бы не поднять цены, хотя для белорусов это, извините, уже слишком. Почему в пригороде дешевле намного купить квартиру двушку, трешку? В Минске же цены улетели в стратосферу», — пишет один из них.

