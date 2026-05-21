Психологи рассказали, как сменить фокус с тревоги на возможности 21.05.2026, 18:09

Наш внутренний «поисковик» формирует реальность.

Наш мозг может незаметно программировать нас на тревогу, ошибки и ожидание провала — и делает это ежедневно. Психологи объясняют, что причина кроется в работе так называемой ретикулярной активирующей системы (RAS) — нейронной сети в стволе мозга, которая фильтрует информацию и решает, что попадет в наше внимание, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Именно этот механизм определяет, что человек будет замечать вокруг себя. Если постоянно думать о риске неудачи, мозг начинает автоматически искать подтверждения опасности, игнорируя новые возможности, успехи и перспективы. В результате человек буквально живет в реальности, созданной собственным фокусом внимания.

Эксперты сравнивают это с поисковой системой, какую «запрос-команду» вы задаете, такие результаты и получаете. Постоянное внутреннее «лишь бы не провалиться» заставляет мозг собирать доказательства возможного поражения.

При этом специалисты подчеркивают, что изменить ситуацию можно не с помощью пустого оптимизма или аффирмаций, а через перенастройку внимания. Мозгу важно дать новую цель — не избегать проблемы, а искать конкретные возможности, решения и ресурсы.

По словам психологов, то, на чем человек фиксирует внимание каждый день, постепенно становится его личной реальностью.

