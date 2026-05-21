В Дятлово местный житель устроил ночную стрельбу по дорожным знакам 1 21.05.2026, 18:19

Что было дальше.

В Дятлово местный житель устроил ночную стрельбу по дорожным знакам и повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Эксперты выяснили тип пистолета, который использовал нарушитель, рассказал Государственный комитет судебных экспертиз.

Баллистическая экспертиза установила, что пистолет изготовлен заводским способом и является пневматическим газобаллонным пистолетом. Средняя дульная энергия данного пистолета при экспериментальной стрельбе составила 2,4 Дж.

«Молодой человек рассказал сотрудникам милиции, что приобрел оружие на одной из цифровых платформ онлайн-покупок. Объяснить свой поступок не смог, как и предоставить необходимые документы на пневматическое оружие», — сообщили в комитете.

Милиция проводит проверку.

