В Дятлово местный житель устроил ночную стрельбу по дорожным знакам
- 21.05.2026, 18:19
Что было дальше.
В Дятлово местный житель устроил ночную стрельбу по дорожным знакам и повредил лобовое стекло припаркованного автомобиля. Эксперты выяснили тип пистолета, который использовал нарушитель, рассказал Государственный комитет судебных экспертиз.
Баллистическая экспертиза установила, что пистолет изготовлен заводским способом и является пневматическим газобаллонным пистолетом. Средняя дульная энергия данного пистолета при экспериментальной стрельбе составила 2,4 Дж.
«Молодой человек рассказал сотрудникам милиции, что приобрел оружие на одной из цифровых платформ онлайн-покупок. Объяснить свой поступок не смог, как и предоставить необходимые документы на пневматическое оружие», — сообщили в комитете.
Милиция проводит проверку.