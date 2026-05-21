Путин анонсировал учения «Щит союза» России и Беларуси 5 21.05.2026, 18:03

1,538

Диктатор РФ надеется провести их в 2027 году.

Россия и Беларусь планируют провести совместные военные учения «Щит союза» в 2027 году. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на видеоконференции с Александром Лукашенко во время совместных ядерных учений.

Путин отметил, что страны работают над самозащитой на всех направлениях. Среди других совместных военных мероприятий он выделил учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» в России и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Беларуси.

Последние совместные учения «Щит союза» прошли с 22 по 26 сентября 2023 года в России. Мероприятия проводятся поочередно на территории обеих стран. Во время учений страны отрабатывают совместные боевые действия для защиты «союзного государства». В «Щите союза» участвуют десятки тысяч военнослужащих, авиация, танки, бронетехника и средства ПВО.

С 19 по 21 мая российские и белорусские войска проводят учения по подготовке и применению ядерных сил. Владимир Путин отметил, что это первая совместная тренировка двух стран по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В ней участвуют более 64 тыс. военнослужащих, более 7,8 тыс. единиц вооружений, военной и специальной техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com