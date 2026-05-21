Samsung пообещал почти 80 тысячам сотрудников годовой бонус в $340 000 3 21.05.2026, 18:18

Производитель чипов решил поделиться баснословной прибылью, которую заработал на буме, связанном с развитием ИИ.

Южнокорейский производитель чипов Samsung Electronics решил поделиться с сотрудниками баснословной прибылью, которую заработал на буме, связанном с развитием искусственного интеллекта. Менеджмент в последний момент договорился с профсоюзом, грозившим 18-дневной забастовкой в компании, на которую приходится 23% всего экспорта страны. В результате сотрудники подразделений, занимающихся выпуском микросхем, смогут получить в среднем порядка $340 000, подсчитал Bloomberg, исходя из условий договоренности и прогнозов операционной прибыли. У некоторых размер бонуса может даже приблизиться к полумиллиону долларов.

Наибольшие выплаты ждут сотрудников подразделения, работающего с чипами памяти: именно оно вносит главный вклад в стремительный рост выручки и прибыли компании вследствие ИИ-бума, и получит 60% выделенных денег. В результате бонус работника с базовой годовой зарплатой $53 000, как ожидается, составит в этом году $416 000, сообщил Reuters представитель профсоюза. Производители «обычных» чипов получат значительно меньше. В общей сложности бонусы получать 78 тысяч человек.

Операционная прибыль Samsung в I квартале 2026 года достигла рекордных 57,2 трлн вон ($38 млрд), что в 8 с лишним раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На бонус работникам компания согласилась выделить в этом году 40 трлн вон ($26,6 млрд). По оценке JPMorgan Chase, это порядка 12% операционной прибыли. Профсоюз требовал 15%.

Аналитики прогнозируют рост операционной прибыли по итогам 2026 года в семь раз до 333 трлн вон ($221 млрд).

Впрочем, на руки сотрудники Samsung получат относительно небольшую сумму – около 1,5% от прибыли; остальные 10,5% будут выделены в виде акций.

Профсоюз Samsung начал требовать от руководства поделиться прибылью после того, как в прошлом году основной национальный конкурент, SK Hynix, согласился выплачивать своим сотрудникам по 10,5% годовой операционной прибыли (при достижении определенных показателей). Причем они могут получить бонус акциями или полностью деньгами. Бонусы в SK Hynix могут превысить $465 000, по расчетам Reuters.

Корейские Samsung Electronics и SK Hynix, а также тайваньская TSMC стали одними из главных бенефициаров развития ИИ и связанного с ними бума на рынке чипов памяти. Рыночная капитализация первых двух за последний год выросла примерно в 5 и 9 раз соответственно, третьей – в 3 раза. Сейчас она составляет почти $1,2 трлн у Samsung (ее акции подскочили в четверг на 8,5% после заключения соглашения с профсоюзом), около $830 – у SK Hynix, $1,8 трлн – у TSMC.

